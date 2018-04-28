Manisa’da belediyenin 1 Mayıs tahammülsüzlüğü

Manisa Emek ve Demokrasi Platformunun 1 Mayıs çalışmaları kapsamında astıkları afişler Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatıldı.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi illerde çalışmalar sürerken Manisa'da da 1 Mayıs kapsamında yapılan afiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendi. Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Manisa Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması düzenledi.

Eğitim Sen Şube binasında yapılan açıklamayı Platform Başkanı Bektaş Kılıç okudu. Kılıç, “Afişleri kaldıran Büyükşehir Belediyesi gerekçe olarak 1 Ocak'ta ilçe belediyelerine ait olan ana caddelerin denetim ve kontrolünün Büyükşehir Belediyesine geçmesini gösterdi. İlçe belediyeleri 6 yıldır Manisa’da yapılan 1 Mayıs Afişlerini kaldırmayarak sanki görevini yapmamış, yetki Büyükşehir Belediyesine geçince adaleti Büyükşehir Belediyesi sağlamış” diyerek bu anlayışı kınadı.

Manisa dışındaki 80 ilde asılan 1 Mayıs afişlerinin Büyükşehir Belediyesini niçin rahatsız ettiğini soran Kılıç, “Bu anlayış işçiden, halktan ne yüzle oy isteyecek? Manisa halkı Büyükşehir Belediyesinin bu tavrını yerel seçimlerde mutlaka hatırlayacaktır. Barış Atay'ın Sadece Diktatör isimli tiyatro oyunu Manisa Valiliği'nin izin vermesine rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından oynatılmamıştı. Büyükşehir Belediyesi Yönetimi özgürlüklere ve işçilere neden bu kadar uzaktadır. 1 Mayıs geçer. İşçiler mücadele gününü kutlar. 1 Mayıs duyuruları bir şekilde yapılır. Büyükşehir Belediyesi tarihe ne olarak geçecektir” diye sordu.

Platform olarak Büyükşehir Belediyesinin işçilere karşı bu tutumunu eleştirdiklerini belirten Kılıç, “Manisa'da ekmeğini alın teri ile kazanan işçi, kamu emekçisi ve dar gelirli tüm halkımızın bu olayı unutmamasını bekliyoruz” diyerek 1 Mayıs Salı günü 11.00'de Sultanönü’nde toplanıp Cumhuriyet alanındaki 1 Mayıs mitingine halkı davet etti. (Manisa/EVRENSEL)

İşçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta alanları dolduracak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 19:06

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