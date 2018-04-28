318. hafta F oturumu: Dört hasta tutuklu açlık grevine başladı

İHD üyeleri, cezaevlerindeki insanlık dışı koşul ve uygulamalara dikkat çekmek üzere başlattığı F oturumuna 318. haftada da devam etti.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine, hasta mahpusların sağlık durumuna ve F tipi hapishanelerdeki tecrit koşullarına dikkat çekmek üzere 318. kez Galatasaray Meydanı’nda buluşan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri, cezaevindeki dört hasta mahpusun cezaevlerindeki keyfi uygulamaların sonlandırılması için açlık grevine başladığı bilgisini verdi.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri Galatasaray Meydanı'nda, gerçekleşen 318. hafta oturumunda, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” ve “Hasan Budak serbest bırakılsın” pankartlarını açarak, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır”, “Tedavi haktır engellenemez”, “Susma, suça ortak olma”, “Kelepçe işkencesine son”, “OHAL işkencesine son”, “İnsan haklarıyla insandır” sloganları attı. Eylemde, dört hasta mahpusun 6 gün önce açlık grevine başladıkları bilgisi verildi. Dört hasta mahpusun yaşanan hak ihlalleri ve keyfi uygulamaların sonlandırılması için açlık grevine başladıkları bildirildi. Basın metnini İkbal Eren okudu.

‘MAHPUSLAR ŞAHSINDA İNSANLIK KATLEDİLİYOR’

OHAL sonrasında mahpuslara yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çeken Eren, “Bize gelen mektuplarda öyle şeyler anlatılıyor ki, tek kelimeyle mahpuslar şahsında insanlık katlediliyor” dedi. Eren konuşmasının devamında, bir itirafçının ifadesiyle propaganda yaptığı gerekçesiyle 13 Mart 2018’de tarlasından gözaltına alınıp iki gün sonra tutuklanan 74 yaşında yüzde 96 engelli olan hasta mahpus Hasan Budak’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Budak’ın kronik kalp rahatsızlığı, şeker, tansiyon ve KOAH hastası olduğunu belirten Eren, “Budak çocuk yaşlarda geçirdiği kaza nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşmuş. Sol elini ve bacağını kullanamıyor, sol el başparmağı kesik ve diğer parmaklarını da kullanamıyor. Yüzde 96 engelli raporu var. 2017’de Budak’ın başvurduğu Diyarbakır Sulh Hukuk Mahkemesi, akıl ve beden hastalığı nedeniyle işlerini yerine getiremediğini belirterek, Budak’ın kısıtlanarak vesayet altına alınmasına karar verdi. Budak’ın tutuklu olması hukuka zerrece uygun olmamasının ötesinde insanlık ayıbıdır. Hastalık pazarlık konusu yapılamaz. Budak ve tüm hasta mahpuslar serbest bırakılsın” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 18:52

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