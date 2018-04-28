Tarsus Cezaevinde kalan hasta tutuklu yaşamını yitirdi

Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan sistemik lupus eritematozus hastası Halime Gülsu yaşamını yitirdi.

Mersin’de Tarsus 3 No’lu Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sistemik lupus eritematozus hastası Halime Gülsu'nun ilaçlarının verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mersin'de 20 Şubat'ta Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 67 gündür Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sistemik lupus eritematozus hastası Halime Gülsu'nun ilaçlarının verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Gülsu'nun ağabeyi Zübeyir Gülsu @zgulsu twitter hesabı üzerinden kardeşiyle ilgili bilgiler aktardı.

'RAPOR YOK DİYE İLAÇ VERİLMEDİ' İDDİASI

Gülsu'nun İngilizce öğretmeni olduğunu ve Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden ağabey Gülsu, "Sistemik lupus eritematozus (bir çok organı etkileyebilen bir tür otoimmün bozukluğu) hastası olan Halime Gülsu’ya 15 gün gözaltında tutulduğu süre boyunca raporlu ilaçları verilmemiş. Tutuklanıp Tarsus 3 No’lu Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildiğinde ise doktor raporu, cezaevi yetkilileri tarafından kaybedilmiş" dedi.



Raporları olmadığı için cezaevinde ilaçlarının verilmediğini ve 25 Nisan'da Mersin Şehir Hastanesi romotoloji bölümüne sevk edilmesinin ardından aynı gün tekrar cezaevine gönderildiğini söyleyen ağabey Gülsu, o günden itibaren kardeşinin iki kez komaya girdiğini belirtti. Tüm mercilere yapılan başvurulara rağmen cevap verilmediğini aktaran ağabey Gülsu, kardeşinin ise dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. (MERSİN)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:17

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