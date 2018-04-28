Schneider’dan Termokar işçisine destek

Schneider Elektrik işçileri, düzenledikleri eylemle Manisa’da Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işten atılan Termokar işçilerine destek oldu.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Schneider Elektrik fabrikasında çalışan işçiler düzenledikleri eylemle Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz gün Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işten atılan Termokar işçilerine destek verdi. ‘Sendika haktır engellenemez, Termokar işçisi direnişin simgesi’ sloganları atan Schneider işçileri, ayrıca 1 Mayıs’a katılım çağrısında bulundu (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 19:30

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