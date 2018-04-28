Doç. Dr. Murat Birdal: İktidarın ekonomide bedel ödeme zamanı geldi

Murat Birdal: Türkiye ekonomisi adım adım krize sürükleniyor. AKP’nin iddia ettiği gibi bir ekonomik başarı hikayesi söz konusu değil.

İstanbul Ünivertesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Birdal, “1 Mayıs’a giderken Türkiye ekonomisi nereye gidiyor” konulu söyleşiye katıldı. Türkiye ekonomisinin adım adım krize sürüklendiğini belirten Birdal, “AKP’nin iddia ettiği gibi bir ekonomik başarı hikayesi söz konusu değil” dedi.

Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü’nde düzenlenen söyleşinin sonunda Birdal, Kor Kitap’tan çıkan “Bir Krizin Anatomisi” kitabını imzaladı.

AVANTAJLI DÖNEM BİTTİ

Dünyada ve özellikle ABD’de 2008 krizinin nedenlerini ele alan Birdal, daha sonra bunun Türkiye üzerindeki etkilerine değindi. AKP hükümetinin en büyük şansının bir çöküş döneminin ardından gelmesi olduğunu söyledi: “TÜİK’in yayınladığı istatistiklere baktığımızda AKP’nin 2016 yılına kadarki performansı Cumhuriyet ortalamasının altında. Önemli dönemlere baktığımızda, Demokrat Parti, Özal ve AKP dönemi. Hepsinin özellikleri, kötü bir dönemden sonra gelmeleri. Demokrat Parti ikinci dünya savaşı, Özal petrol krizi, AKP de 2001 krizi sonrasına geliyor. 2001 krizi sonrası ekonomik büyüme ne Kemal Derviş’in başarısı ne de Erdoğan’ın başarısı. Küresel dinamikler büyümeye izin verdiğinde büyüyorsun, daraldığında çöküyorsun. Yani ortada bir başarı hikayesi falan yok. Çok avantajlı bir dönemden geçildi. Herkes büyüdü. Ama bunu gelecekte üretim gücünü artıracak bir atılıma dönüştürülmedi.”

YİNE VARLIK BALONU

Sermaye hareketlerinin Türkiye’yi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini belirten Birdal, “AKP çok avantajlı bir dönemde iktidara geldi. Ama şimdi bedelini ödeme zamanı geldi. Ekonomik kriz adım adım geliyor. Mesela Merkez Bankası, Erdoğan’a rağmen epeyce yüksek bir faiz artırımına gitti. Gitmek zorunda kaldı” diye konuştu. Krizlerin genel eğilimini de anlatan Birdal şunları söyledi: “Krize nasıl geldik? Varlık balonuyla geldik. Şimdi daha büyük bir balon var. Neden bitcoinle karşılaştık. Çünkü para gerçek yatırıma gitmeyince yeni balonlar yaratıyor. Nihayetinde üretime gitmiyorsa spekülatif alanlarda kendini yenilemeye çalışıyor. Nereye kadar, patlayana kadar. Patlayınca hepsinde patlamaya başlıyor.”

ANAAKIM İKTİSAT HAYATI AÇIKLAMIYOR

Gelir dağılımı tartışmalarına da değinen Birdal şunları ifade etti: “Marksistlerin amacı gelir dağılımını düzeltmek değil. Kriz sonrası iktisatçılar kapitalist üretim ilişkilerine dokunmadan, vergiler ve diğer düzenleyici uygulamalarla gelir dağılımını düzeltmeyi öneriyorlardı. Marksistler, kapitalizmde bunun köklü bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmadığını savundu. ‘Bir Krizin Anatomisi’ kitabımda da kriz tartışmasını bu perspektif temelinde yürütmeyi hedefledim. Mesela işsizlik sadece üretim piyasası dinamikleri tarafından belirlenmiyor. Yani ABD’de yedek işgücü ordusu daralmasına rağmen, işçi sınıfının kafasına vurulduğu sürece ücretler yükselmiyor. Yani anaakım iktisatta iddia edildiği gibi işsizlik azalınca ücretler yükselmiyor. İktisat hayatı açıklama yeteneği gösteremiyor.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 15:19

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