Kayseri’de Türk-İş 1 Mayıs’ı böldü

Kayseri’de ortak kutlanacak 1 Mayıs’a katılacağını açıklayan Türk-İş son anda ayrı kutlama kararı aldı.

Kayseri’de ortak kutlanacak 1 Mayıs’ın tertip komitesinde yer alacağını belirten Türk-İş son anda ayrı kutlama kararı aldı. Üyelerine attığı mesajda, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü Türk İş’e bağlı sendikalarla birlikte Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacağız. Tüm çalışanlarımız eş ve çocuklarıyla davetlidir” denildi.

Türk-İş’e üye işçiler karara şu sözlerle tepki gösterdi: “Adı üzerinde işçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ayrışmak ne kadar doğru? 1 Mayıs gibi işçilerin en önde yürüyeceği bir bayramı ayrı kutlayacaksak, işçi haklarına yönelik baskılara nasıl göğüs gereceğiz. Kayseri’de ortak bir kutlama yıllardır oluyor. Ayrı kutlamak yerine birlikte kutlayıp, işçilerin bu mücadele gününde ortaklaşması en doğru karar olacaktır.”

ORTAK KUTLAMAYA ÇAĞRI

Öte yandan Kayseri’de KESK ve emek, demokrasi güçleri ile birlikte 1 Mayıs Tertip Komitesi Cumhuriyet Meydan’ın da bildiri dağıtarak ortak 1 Mayıs kutlamasına çağrı yaptı.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, “Sendikal hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, gasp edildiği, her türlü fiili mücadele ve direnişin bastırılmaya çalıştığı günlerden geçiyoruz. Biliyoruz ki bu süreçte asıl hedeflenen, işçi sınıfı ve emekçi kesimlerin vermiş olduğu demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin, engellenmesi, birlik ve dayanışma ruhunun zayıflatılmasıdır. 018 1 Mayıs’ın a; ülkemizde ve dünyada bize dayatılan açlığa, savaşa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa, sömürüye, savaşa, ötekileştirilmeye, doğanın katli ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Tüm Kayseri halkını 1 Mayıs günü saat 16.00’da Mimar Sinan Parkı’na davet ediyoruz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:45

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