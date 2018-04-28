HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Adayımızı 3 Mayıs’ta açıklayacağız

Pervin Buldan, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarının AKP-MHP ittifakına 'Artık sizi istemiyoruz' diyeceğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanları da Van ve Siirt’te seçim çalışmalarını sürdürdü. Van’da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan adaylarını 3 Mayıs’ta açıklayacaklarını ilan etti.

Buldan, 24 Haziran seçimlerine dair verdiği mesajında, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarının AKP-MHP ittifakına “Artık sizi istemiyoruz” diyeceğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Serhat turu kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde halkla bir araya geldi. Buldan, “Kürt halkı, değerlerini ve iradesini yok sayanlara tarihi ders verecektir. Erciş Belediye Eş Başkanı Diba Keskin, hâlâ cezaevinde rehin tutuluyor. Belediye başkanlarınız, siyaset yapan arkadaşlarınızı cezaevinde rehin tutabilirler ancak tüm seçilmişlerimiz 25 Haziran tarihinde yine seçilecek ve sizin yanınızda olacaklardır” dedi.

‘AKP’YE TEK BİR OY BİLE ÇIKMAMALI’

AKP tarafından yapılması için söz verilen Erciş Devlet Hastanesinin 10 yıldır her seçim öncesi açılışının yapıldığını söyleyen Buldan, “Hastane nerede?” diye sordu.

Halkın cezaevi yerine hastaneye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Buldan, “Halkımız Türkiye’de özgürlükleri askıya alan AKP’ye, 24 Haziran’da cevap verecektir. Erciş’te ve bölgede AKP’ye 1 oy bile çıkmamalıdır. Herkes elini vicdanına koymalıdır. 2 gündür Cumhurbaşkanı televizyonda daha fazla demokrasiden bahsediyor ama sözünü ettikleri demokrasiyi 16 yıldır getirmediler. Bunu yapmadıkları gibi bu ülkeyi savaşa sürüklediler. AKP’ye artık bu coğrafyada tek bir oy gitmemelidir” diye konuştu.

HDP olarak cumhurbaşkanı adaylarını 3 Mayıs’ta açıklayacaklarını dile getiren Buldan, “Birinci turda HDP’nin adayı kazanacak. Biz, siz, HDP ve Erciş kazanacak” diyerek konuşmasını tamamladı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:47

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