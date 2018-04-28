İşçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta alanları dolduracak

Türkiye’nin dört bir yanında işçi ve emekçiler 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Mayıs’a üç gün kala işçi ve emekçiler, sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ve demokrasi güçleri hazırlıklarını sürdürüyor. OHAL’e, baskılara, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine karşı alanları doldurmaya hazırlanan işçi ve emekçiler, Bilecik’ten, Batmana, İzmir’den Çorum’a kadar birçok yerde alanlara çağrı yaptı.

BİLECİK’TE ORTAK 1 MAYIS KARARI

Bilecik’teki fabrikalarda örgütlü olan DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Sendikası ile Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlama kararı aldı. Cam Keramik İş Sendikası bürosunda basın açıklaması düzenleyen sendikacılar, Bilecik’te ki bütün emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılmaya davet etti. 1 Mayıs Salı günü saat 12.30’da Belediye Çay Bahçesi önünde bir araya gelecek işçilerin Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyeceklerini ve burada miting havasında bir kutlama gerçekleştireceklerini dile getiren Cam Keramik-İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Ay şu açıklamalarda bulundu: “Bilecik bir sanayi kenti, giderekte sanayileşmesi artıyor. Ama koşular tüm ülkede olduğu gibi Bilecik özelinde de asgari ücret sınırında. Birçok emekçi arkadaşımız asgari ücretlerle geçimini sağlamaya çalışıyor. İşçi arkadaşlarımız sorunlarını alanlarda dile getireceğiz. Taleplerimizi haykıracağız, sloganlarımızı hep birlikte haykıracağız. İşçilerinde var olduğunu, işlerinde güçlü olduğunu, ayrım yapmadan bir araya gelebildiğini, güçlerini birleştirebildiklerini göstereceğiz tüm Bilecik’e ve tüm Türkiye’ye.”

TALEPLERLERİMİZLE ALANLARDAYIZ

1 Mayıs’ta hangi taleplerle gideceklerini şu şekilde sıraladı: “İnsanca ücret, insanca çalışma saatleri, iş güvencesi ve sosyal haklar için, tüm taşeron işçilerine ayrımsız, kayıtsız, şartsız kadro için, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralanmasının yasaklanması için, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına dur demek için, işsizliğe, yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı mücadele için, özelleştirmelere hayır demek için, grevlerin yasaklanarak patronların ve sermayenin elini güçlendiren OHAL/KHK düzenine son vermek için, sendikal haklar ve işçilere sınırsız örgütlenme özgürlüğü için, işsizlik fonunun, patronlar tarafından yağmalanmaması için, kıdem tazminatımızın fona devredilmemesi için, tüm emekçilere ücretsiz eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma hakkı için, Her iş yerine, her mahalleye ücretsiz ve nitelikli kreşler açılması için, eşit işe eşit ücret için, çocuk istismarına, tecavüze, şiddete, kadın cinayetlerine ve doğanın talanına dur demek için, emeklilik yaşının düşürülmesi ve nitelikli sosyal güvenlik hakkı için, çatışma ve kutuplaşmaya karşı; barış, kardeşlik ve dayanışma için 1 Mayıs’ta alanlardayız.”

‘BATMAN’DA ALANLARI DOLDURALIM’ ÇAĞRISI

Batman’da 1 Mayıs kutlamaları için emek örgütleri çalışmalarını sürdürüyor. Sendika temsilcileri “Batman, düne kadar petrol işçilerinin kenti olarak anılıyordu. Bugün ise 20 bine yakın tekstil işçisi yer alıyor ve tekstil işçilerinin kenti olarak da anılıyor” diyerek tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs alanlarını doldurmaya çağırdı.

Batman’daki işçi, emekçiler ile demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı 16 Mayıs Şehir Stadyumunun yanında bulunan meydanda kutlayacak. Emek örgütlerinin temsilcileri, 1 Mayıs’ın baskın seçim arifesinde olduğuna dikkat çekerek işçi ve emekçilerin haklarının elinden alınmasına karşı güçlü bir ses çıkartarak karşı duracaklarını dile getirdi.

ÇORUM’DA İŞÇİLERE 1 MAYIS DAVETİ

Çorum’da Türk-İş, DİSK, KESK, siyasi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılacağı 1 Mayıs mitingi için Organize Sanayi Bölgesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Çorum’da yapılacak mitingle kutlanacak. Saat 11.00’de Pirbaba Parkı önünde başlayacak olan 1 Mayıs mitingi Saat Kulesi’nde sona erecek. Türk-İş, DİSK, KESK, siyasi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılacağı 1 Mayıs mitingi için Organize Sanayi Bölgesi’nde bildiri dağıtımı yapıldı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri tarafından gerçekleştirilen bildiri dağıtımında, “Güzel günler için 1 Mayıs’ta Saat Kulesi’nde buluşuyoruz” denilerek, tüm işçilere kendi talepleri etrafında 1 Mayıs’ta bulunmaları çağrısı yapıldı.

BURSA’DA 1 MAYIS ÇAĞRISI: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Fotoğraf: Evrensel

Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi basın açıklamasıyla tüm Bursalıları Salı günü 1 Mayıs’a çağırdı. Setbaşında toplanan Bursalı emekçiler basın açıklaması yapıp iki kola ayrılarak bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Atakan Erdağı; “Birlikte güçlüyüz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor. Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler yaşamı savunanlar buluşuyor. Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar buluşuyor. Açlık, yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler işsizler buluşuyor. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor. Yaşamını, doğasını, aklını ve memleketi, sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar buluşuyor. Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı ‘emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz, bizimdir’ diyen kadınlar buluşuyor. Savaşa karşı eşit, özgür ve bir arada kardeşçe yaşamı savunanlar buluşuyor. Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri buluşuyor. Bu ülke için çalışan ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için ‘Cumhur’un kim olduğunu göstermek için, birlik, mücadele ve dayanışma için buluşuyor. Milyonlar bir OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmuyor. Milyonlar bir arada kazanacağımız rengârenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için buluşuyor. 1 Mayıs Salı günü 13.00’te Kent Meydanı İl Milli Eğitim önünde toplanıp, Atatürk Stadyumu Meydanı’nda miting yapacağız. Tüm halkımızı 1 Mayıs alanına bekliyoruz” dedi.

ADANA'DA YASAKLANAN YÜRÜYÜŞE İZİN ÇIKTI

Fotoğraf: Evrensel

Adana’da valilik tarafından yasaklanan 1 Mayıs yürüyüşü için mitinge gün kala izin çıktı. 17.00'da Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanacak olan emekçiler İstasyon Meydanı'na (Uğur Mumcu Meydanı) yürüyerek 17.30'da miting gerçekleştirecek. Siyasi partiler ve sendikalar kurum önleri de dahil çeşitli noktalara yürüyüş için çağrı yapmıştı.

Adana'da 1 Mayıs'ta iş güvencesi, barış, özgürlük ve OHAL'in kaldırılması talepleri öne çıkan talepler olacak. DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası ve Adana Barosu'nun tertip komitesinde yer aldığı mitinge çeşitli siyasi partiler ve DİSK Genel-İş'te örgütlenen taşeron işçiler de yer alacak. TÜMTİS dışında Türk-İş konfederasyonuna bağlı sendikalar ise Hatay'daki Türk-İş'in merkezi mitingine katılacak.

Türk-İş gibi merkezi miting yaparak yerel mitinglere katılmayan Hak-İş bu yıl merkezi mitingini Adana'da yapacak. Hak-İş mitingi yine İstasyon Meydanı'nda sabah 9.00'da başlayacak, öğle saatlerinde bitecek. Ortak 1 Mayıs ise 17.00'da yürüyüşle başlayacak, 17.30'da miting ve konser ile devam edecek.

SAMSUN’DA 1 MAYIS ORTAK KUTLANACAK

Samsun’da 1 Mayıs; KESK, Türk-İş, DİSK, TMMOB, TTB, siyasi parti ve kitle örgütlerinin katılımıyla Cumhuriyet meydanında kutlanacak. Salı günü saat 12’de İstasyon Caddesi Atatürk Ortaokulu önünde toplanılacak. Cumhuriyet Caddesi boyunca yapılacak yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlenecek. Öte yandan kentte 1 Mayıs çalışmaları da hızla devam ediyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 20:54

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