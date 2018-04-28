Kılıçdaroğlu: 15 vekile 'gidin kumpası bozun' dedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 15 milletvekiline 'gidin kumpası bozun' dedik. 'Nasıl yaparsınız?' diyor. Yaparız Recep Bey, yaparız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri’de CHP il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanından gelen 15 vekilin İYİ Partiye geçişi eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “15 milletvekiline 'gidin kumpası bozun' dedik. 'Nasıl yaparsınız?' diyor. Yaparız Recep Bey, yaparız” diyerek demokrasiyi savunacaklarını söyledi.

“Ülkenin 5 temel sorunu var” diyen Kılıçdaroğlu, sorunları sıraladı: “Eğitim, dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi.”

16 YILDA 14 KEZ EĞİTİM POLİTİKASI DEĞİŞTİRDİLER

Birinci sorunun eğitim olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. 41 ülke arasında Türkiye, en kalitesiz eğitimin verildiği ülke konumuna getirildi. Daha neyi vadediyorsun? 16 yıldır yurt sorunun çözemediler” dedi.

Ardından dış politikaya ilişkin eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Dış politikada Türkiye’yi felakete sürüklediler. Eskiden hepsi dostumuzdu şimdi dostumuz yok. Yukarda oturan zat ‘emredersiniz’ diyor. Türkiye’nin itibarını 20 milyon dolara İsrail’e sattılar. Esip gürlüyorlardı. Unutmayın medya tek sesli. Toplumun dokularına inip bütün bu ayrıntıları anlatmak sizin göreviniz.”

‘RECEP BEY, SEN DEMOKRASİYİ BİLMEZSİN’

Tek adam yönetimlerinin egemen olduğu ülkelerden örnek veren CHP Lideri, “Dünya haritasına bakalım. Demokrasinin geliştiği ülkeler ve tek adamların olduğu ülkeler...

Demokrasinin geliştiği ülkelerde kişi başına gelir 25 bin dolardır. Buyurun İslam dünyasındaki kavgaya bakın. Tamamı nereye gitmek istiyor? Batı’ya gitmek istiyor. Suudi Arabistan’a Katar’a gitmek isteyen yok” diye konuştu. 15 vekilin İyi Partiye geçişine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Demokrasiye karşı kumpas kuruyorlar. Partileri acaba nasıl bir dümen çeviririz de seçime sokmayız. 15 milletvekiline gidin kardeşim bu kumpası bozun dedik. Yaparız Recep Bey yaparız gözlerinden öpüyorum seni. Sen demokrasiyi bilmezsin. Demokrasinin ‘D’sinden dersini almamış.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:35

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