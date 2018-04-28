‘Çaykur’da kadro hakkı için 1 Mayıs’ta Rize’deyiz’

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası, Rize’de kutlanacak 1 Mayıs’a ÇAYKUR işçilerine kadro hakkı için katılacaklarını açıkladı.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde kutlanacak 1 Mayıs’a ÇAYKUR İşçilerinin kadro hakkı talebiyle katılacaklarını açıkladı. Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “ÇAYKUR işçileri ve üreticiler, çay toplama mevsimine sorunlarla giriyor. Başta ÇAYKUR’da kadro bekleyen mevsimlik işçilerin, geçmişte çıkarılan 696 No’lu KHK ile kadro hakları bir kez daha gasbedildi. Mevsimlik işçilerin son derece haklı ve meşru olan kadro talepleri karşılanmadı. Fabrikaların bazı bölümleri taşeronlar tarafından işletiliyor. Mevsimlik işçiler dışında çalışan taşeron işçiler de kapsam dışı kaldı. ÇAYKUR’da kadrolu çalışan işçiler, taşeron ve mevsimlik işçilerin dörtte biri bile değil. Mevsimlik ve taşeron işçilerin kadro talepleri devam ediyor ve kadro hakkını alıncaya kadar mücadele etmekten geri durmayacaklar. ÇAYKUR’da taşeron ve mevsimlik işçilik uygulamasına son verilmeli, tüm mevsimlik işçiler ve taşeron işçiler kadroya alınmalıdır. Bir diğer sorun; çay toplama mevsimi sadece işçiler açısından değil, üreticiler açısından da sorunlu başlıyor. Konulan kota, çay üreticisini tüccarın insafına bırakıyor. Çayda taban fiyat belirlemesi gerçekçi olmuyor. Üreticilerin görüşü ve önerileri alınmadan tespit edilen çay taban fiyatı üreticiyi mağdur ediyor, tüccarı sevindiriyor. Bu nedenle çay taban fiyatı üreticilerin görüşü alınarak belirlenmeli, kotalar kaldırılmalıdır” denildi.

TÜM MEVSİMLİK VE TAŞERON İŞÇİLERE AYRIMSIZ KADRO

“Sendikamız yıllardır ÇAYKUR işçilerinin kadroya kavuşması, güvenceli çalışması, çay taban fiyatının üreticilerle belirlenmesi konusunda mücadele etti ve etmeye de devam edecek” diyen Aslan şöyle devam etti: “Çay üreticilerinin ürünlerini gerçek değerinde vermesi, tüm mevsimlik işçilerin ve taşeron işçilerin ayrımsız olarak kadroya alınmasını talep ediyoruz.

Bütün ÇAYKUR işçileri birleşerek ve kadro hakkı talebini yükselterek mücadele etmeden durumun değişmeyeceğini görmelidir. Yapılacak iş kadro talebi etrafında yeniden birleşmek, mücadele etmek, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününe kitlesel katılmaktır.

Başta mevsimlik işçilerin, taşeron işçilerin, ayrımsız olarak kadroya alınması, çay taban fiyatlarının üreticilerle belirlenmesi için, tüm işçi ve emekçileri, 1 Mayıs’ta Rize’de yapılacak mitinge, taleplerimiz etrafında katılmaya çağırıyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:27

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