‘Sandıkların yüzde 50’sinden fazlası engelli erişimine uygun değil’

Engelliler Konfederasyonu, seçimlerde engellilerin sandığa erişimlerinin sağlanmadığını ve oylarının güvence altına alınmadığını belirtti.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, “Erişimi mümkün olmayan oy sandığı kalmayacak” sözü verilmesine rağmen 24 Haziran seçimlerinde 6 milyon engelli seçmenin oy sandıklarına güvenli erişilebilirliğinin sağlanması konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti. İçli, “6 milyon engelli seçmen kitlesi ya oy kullanamıyor ya da kullandığı oyun kendi iradesine uygun kullanılıp kullanılmadığını maalesef bilmiyor” dedi

ENGELLİLER YA OY KULLANAMIYOR YA DA OYU İRADESİ YÖNÜNDE KULLANILMIYOR

Engelliler Konfederasyonu, 24 Haziran seçimlerinde engellilerin oy kullanımındaki erişilebilirlik, güvenlik ve gizlilik koşullarını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Genel Başkan Avukat Turhan İçli, kendilerine 2019 seçimlerinde “Erişimi mümkün olmayan oy sandığı kalmayacak” sözü verilmesine rağmen bu konuda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediğini belirtti. İçli, tek farkın ağır derecede engelli olanlara oy sandığının götürülmesine ilişkin karar olduğunu ancak bunun da henüz nasıl sağlanacağının belli olmadığını belirtti. Oy kullanılacak mekanların yüzde 50’sinden fazlasının engelli erişimine uygun olmadığını belirten İçli, “En son 16 Nisan referandumunda gördük. Baronun oluşturduğu kriz masasına yüzlerce şikayet geldi. Bedensel engelli arkadaşımız binanın önüne kadar gidiyor ama sandığa erişemediği için oy kullanamıyor. Çoğu insan bu tür durumlarla karşılaşacağını bildiğinden oy kullanmak için evinden dahi çıkmıyor” dedi. Binlerce engellinin sandıklara erişemediği için yurttaşlık hakkını yerine getiremediğini kaydeden İçli, refakatçi eşliğinde oy kullanan engellilerin de kendi iradesi yönünde oy kullanıp kullanmadığı noktasında emin olamadığını kaydetti. İçli, “Engellilerin erişiminin sağlanamaması demokrasiye gölge düşüren bir uygulama. 5-6 milyon engelli seçmen kitlesi ya oy kullanamıyor ya da kullandığı oyun kendi iradesine uygun kullanılıp kullanılmadığını maalesef bilmiyor” dedi. İçli, Engelsiz Erişim Derneğinin bu konuda çalışmalar yaptığını belirterek engellilerin oy sandıklarına güvenli erişimi için oy şablonları, oy makinesi gibi birçok yöntemin bulunduğuna dikkat çekti.

‘MECLİS’TE ENGELLİ TEMSİLİ SAĞLANMALI’

TBMM’de engelli hareketinden gelen, engelli birikimini temsil eden temsilci bulunmadığını kaydeden İçli, siyasi partilere de daha çok engellinin temsilini sağlanması ve tüzüklerine engelli kotası getirmeleri yönünde çağrı yaptı. İçli, “Biz artık partilerin engellileri aldatmasının sona erdirilmesini istiyoruz. Binlerce engelli aday adayı oluyor ancak seçilemeyecek yerlerden aday gösteriliyor. Bunlara karnımız tok. Sadece engelli sorunları ile ilgili değil Türkiye sorunları ile ilgili söz söyleyecek çok sayıda engelli arkadaşımız var. Bunların Meclis’e taşınması gerek” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:02

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