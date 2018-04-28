EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan fabrikada işçilerle buluştu

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve Sultangazi İlçe Örgütü yöneticilerinden oluşan Emek Partisi heyeti 1 Mayıs ve 24 Haziran seçimleri öncesi 200 işçinin çalıştığı Bilse Tekstil fabrikasında işçilerle buluştu. İşçi ve emekçilerin çalışma ve yaşama koşullarının gittikçe zorlaştığı bir dönemde 1 Mayıs’ı karşılandığını belirten Gürkan, “Bu sorunların çözümünün bir tek yolu var, işçi sınıfının birliğini sağlaması, mücadelede kararlı olması” dedi. Levent Tüzel ise 24 Haziran’da yapılacak erken seçime dikkat çekerek, “Her şeye rağmen biz kararlıca ekmeğimiz, haklarımız, kardeşliğimiz, barış içinde yaşamak, iş güvenliğimiz, hayat pahalılığının durdurulması için kendi adaylarımıza oy vereceğiz” diye konuştu.

‘İŞÇİ SINIFININ HAKLARI ELİNDEN ALINIYOR’

İşçilere hitap eden EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan konuşmasına işçilerin 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele Ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak başladı. “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşama koşullarının gittikçe zorlaştığı bir dönemde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz” diyen Gürkan, “Ekonomideki durumun gittikçe kötüye gittiği, alım gücümüzün, ücretlerimizin gittikçe düştüğü bir dönem. Aynı zamanda çalışma sürelerinin arttığı, işçi sınıfının kazanılmış olan haklarının bir bir ellerinden alındığı dönemde 1 Mayıs’ı kutlayacağız” diye konuştu.

‘İŞÇİLER SİYASET YAPMALI’

Bu 1 Mayıs’ta birlik içerisinde, işçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları ile taleplerinin dile getirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Gürkan, “Ekonomik krizin işçi ve emekçiler üzerinde yarattığı etki devam ederken, hükümet bu sorunları çözmek yerine bu sorunlardan etkilenmeden, siyasi desteği azalmadan hızla erken seçim kararı aldı” dedi. Önümüzdeki dönemin, bugün yaşanan sorunların giderek artacağı bir dönem olacağını dile getiren Gürkan şunları söyledi: “Bu sorunların çözümünün bir tek yolu var, işçi sınıfının birliğini sağlaması, mücadelede kararlı olması, demokrasi taleplerini savunması. Ama illaki siyaseti tepedeki 5 liderin tartıştığı bir mekanizma olmaktan çıkarıp işçi ve emekçilerin siyaset yapmasıdır önemli olan. İşçi, emekçiler ve halk siyaset yapamadığı sürece bu siyaset böyle devam edecek.”

KOŞULLARIN İYİLEŞMESİ İÇİN MÜCADELE ŞART

İşçilerin yasal haklarını kullanırken bile ayrıca mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Gürkan, “Çünkü işçiler ödenmeyen ücretlerini talep ettiklerinde, anayasal hak olan sendikal özgürlüklerini kullanmaya çalıştıklarında, hak ihlallerine karşı seslerini çıkardıklarında işten atmayla karşı karşıya kalıyorlar. Yasal olarak onları güvence altına alan bir düzenleme yok. Yasayı da onlar çıkarıyor çünkü. Çalışma ve yaşama koşulların iyileşmesi için birlikte mücadele şart” dedi.

İSTİKRAR NEREDE?

Gürkan’ın ardından konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, “Önemli günlerden geçiyoruz. Emekçiler, ekmeğimizi büyütme, geleceğimizi kazanma çocuklarımızı, büyüklerimizi ayakta tutabilmenin derdindeyiz” dedi.

Türkiye’de milyonlarca işçi ve emekçinin gelecek günlere dair iyimser düşünemediğini kaydeden Tüzel, baskın seçim kararı alan iktidarı şu sözlerle eleştirdi: “1.5 yıl öne çekilmiş seçim takvimi ekonomideki sıkıntılardan dolayı önemli ölçüde öne çekildi. İstikrar diyen bu ülkenin siyasi yöneticileri neredeyse 2-3 yılda bir bizi sandık başına çağırıyor. Ama biz kendi irademizle, kendi bağımsız kararımızla demokratik hakkımızla bu seçim ortamını ne yazık ki yaşayamıyoruz.”

‘DEMOKRASİ GÜÇLERİ ORTAK ADAY ÇIKARMALI’

“Her şeye rağmen biz kararlıca ekmeğimiz, haklarımız, kardeşliğimiz, barış içinde yaşamak, iş güvenliğimiz, hayat pahalılığının durdurulması için kendi adaylarımıza oy vereceğiz” diyen Tüzel, Emek Partisi olarak demokrasi güçlerine bu seçimlerde ortak aday çıkarma çağrısı yaptıklarını ifade ederek, “Tek adama karşı demokrasimizi savunalım. Cezaevlerinde binlerce insan var, herkes siyaset yapılabilsin ve savaşlar sürmesin. Savaşta atılan her mermi, her bomba sizlerin cebinden çıkıyor. Bu ülkenin kaynakları kurutuluyor. Halklar birbirine düşman oluyor” dedi.

EMEP 1 MAYIS’A ÇAĞIRIYOR

Tüzel, İstanbul 1 Mayısı için şu çağrıyı yaptı: “1 Mayıs’ta Maltepe Meydanı’nda bunları yüksek sesle söyleyeceğiz. Savaşların olmadığı daha iyi bir ülke için alanlarda olalım.”

MÜLTECİ İŞÇİ VURGUSU

Tekstil sektöründe mülteci işçilerin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Gürkan, “Sadece bu atölyede değil, bölgemizde savaşın ve yoksulluğun yarattığı bir göç dalgası var. Müleciler işçi olarak yaşamını sürdürmekte. Bu nedenle göçmen işçilerle de kaderimiz ve taleplerimizin ortak olduğunu bilerek bütün bir ulusal kimliğine bakmazsızın sınıfın birliği, dayanışması önemli” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 19:45

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