Fikri Işık’tan bedelli askerlik açıklaması: Mutlaka değerlendirilecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Başbakanımız, 'bu konuya müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını hatırlatmasına şu karşılığı verdi: "Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır. Başbakanımızın 'ben buna müspet bakıyorum' ifadesi çok önemli. Bunun sonucunda artık hükümet değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."

Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine de "Biz isterdik ki Abdullah Gül ismi AK Parti dışında hiçbir şekilde anılmasın. iyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının hiçbir zaman çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce çok denendiğini biliyoruz. Ama siyasetin kendi bir doğası ve tabi bir akışı var. O tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bu gün Abdullah Bey üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. CHP'nin veya diğer partilerin hangi adayı çıkaracağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkasının adayına göre hesap yapma durumu olur mu? Bizim şu anda bu yarışın net favorisi ve hatta tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Dolayısıyla muhalefet bu konuda hangi projeyi üretirse üretsin, zorlama projelerine milletin desteğinin olmadığını hepimiz biliyoruz."

Taleplerin tavandan değil tabandan gelmesi halinde başarının geleceğinin altını çizen Işık, "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı." ifadelerini kullandı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 15:22

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