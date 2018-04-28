AKP İzmir il kongresine hastanelerden otobüs kaldırıldı

İzmir'de hastane önlerinden AKP kongresine otobüsler kaldırılmasına rağmen birçok yerde katılımın beklenenin altında olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün gerçekleşen AKP İzmir İl Kongresi için aralarında hastanelerin de olduğu birçok kurum katılımın yüksek olması için harekete geçti. Hastanelerde idare tarafından yetkilendirilen şefler, birim birim gezdi ve mesajlarla çağrı yaptı. Baskı yoluyla katılımın zorunlu olduğu ve katılmayanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.

Saat 14:00'te başlayan miting öncesinde hastane önlerinden üzerinde AKP bayraklarının olduğu servisler kaldırıldı. Servislerin kaldırıldığı hastaneler arasında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gibi büyük hastaneler bulunuyor. Kendilerini "araç komutanı" olarak tanıtan görevliler, ellerindeki listelerle gelenleri tespit edip imza almaya çalıştı.

KATILIM DÜŞÜK OLDU

Araçlara binilmeden önce toplu fotoğraflar çekilirken arkada kalanların özellikle kendilerini göstermeye çalıştığı görüldü. Katılımın zorunlu tutulması ve soruşturma tehdidinden dolayı bazı işçiler izin gününde, bazı işçiler de idari ve saatlik izinlerle vardiyadan çıkarak otobüslere bindi. Ancak bütün zorlama ve uygulamalara rağmen katılımın beklenenin altında olduğu görüldü. Binlerce işçinin çalıştığı hastanelerden en fazla 100 kişi mitinge gitti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 15:08

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