Denizli’de ev baskınları

Denizli’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar hakkında sadece yakalama kararı olduğu söylendiği ve başka bilgi verilmediği belirtildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Denizli İl Eşbaşkanı Cevahir Kayar’ın evinin de basıldığı operasyonda, eşi Muhlis Kayar gözaltına alındı. Kayar, operasyonun gerekçesine dair kendilerine sadece “Yakalama kararı var” denildiğini söyledi.

Operasyonda Gökhan Öner de gözaltına alındı. Öner’in ağabeyi Ali Öner, operasyon sırasında ailesinin yere yatırılarak evlerinin dağıtıldığını ve bu sırada kafalarını kaldırmalarına izin verilmediğini belirtti. Kardeşinin ters kelepçe yapılarak götürüldüğünü belirten Öner, operasyona dair başka bilgi alamadıklarını kaydetti. (Denizli/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 13:06

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