Torbalı'da 4 Suriyeli aile zorla yollandı

Torbalı’daki 4 Kobaneli aile kavga iddiasıyla gözaltına alındı. Kamplara ya da Afrin’e gönderilecek olan mülteciler gözyaşlarıyla araca bindirildi.

Torbalı'da yaşayan 4 Suriyeli aile kavgaya karıştıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Göç İdaresi'ne teslim edilecek aileler ya kamplara ya da Suriye'ye geri gönderilecek.

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler, hâlâ yasal haklardan ve güvenceden mahrum bir şekilde geçici koruma statüsünde olmasından kaynaklı hak mağduriyetleri yaşıyor ve idarenin keyfi tutumu ile haklarında karar alınabiliyor. Binlerce Suriyeli mültecinin hayatta kalmak için zor şartlar altından çalıştığı Torbalı'da yaşanan emek sömürüsünü ve kayıt dışılığı görmezden gelen valilik yaşanan bir kavgayı ileri sürerek 4 Kobaneli aileyi ilçeden çıkarma kararı aldı. Aranan şüpheli Suriyelinin ailesi dün gece Torbalı'dan gönderildi.

İzmir Valiliği'nce verilen talimat üzerine dün akşam Atatürk Mahallesi'ndeki Suriyeli mültecilerin ailelerin evlerine giden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. Suriyeli mülteciler ilçeden ayrılmak istememesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Gönderilen mültecilerin arasında kadın, çocuk ve bedensel engelliler de bulunurken mülteciler göz yaşları içinde polis araçlarına bindi.

KAMPLARA YA DA AFRİN'E

Aralarında kadın, çocuk ve bedensel engellilerinde bulunduğu 15 kişilik mülteci grubu, bir süre sonra gözyaşları içerisinde ekip araçlarına binmek zorunda kaldı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen mülteciler, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edilecekler. Edinilen bilgilere göre, mülteci aileler, ya bölge illerindeki kamplara gönderilecek ya da 'güvenli' olarak ilan edilen Afrine'e yollanarak sınır dışı edilecek. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 12:16

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