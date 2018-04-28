Çorum OSB'de çalışan işçilere 1 Mayıs mitingine katılma çağrısı

Çorum'da organize sanayi bölgesinde çalışan işçilere 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek mitinge katılmaları için çağrı yapıldı.

Çorum'da Türk-İş DİSK ve KESK temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, organize sanayi bölgesinde çalışan işçilere 1 Mayıs'ta gerçekleşecek mitinge katılmaları çağrısı yaptı.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta Çorum’da bir miting düzenlenecek. Türk-İş DİSK ve KESK temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs tertip komitesi, bir hafta boyunca afişler ve bildirilerle mitingin duyurusunu yaptı.

Saat 11.00’de Pirbaba Parkı önünde başlayacak olan 1 Mayıs mitingi Saat Kulesi’nin olduğu alanda sona erecek. Türk-İş, DİSK, KESK, siyasi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katılacağı 1 Mayıs mitingi için organize sanayi bölgesinde bildiri dağıtımı yapıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri tarafından gerçekleştirilen bildiri dağıtımında, "Güzel günler için 1 Mayıs’ta Saat Kulesi’nde buluşuyoruz” denilerek tüm işçilere kendi talepleri etrafında 1 Mayıs’ta bulunmaları çağrısı yapıldı. (Çorum/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 12:07

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