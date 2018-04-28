Fatih Potakal Ana habere çıkmadı, ‘kovulmadım’ açıklaması yaptı

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal’ın bültene çıkmaması sosyal medyanın gündemi olmuştu, Portakal ‘kovulmadım’ açıklaması yaptı.

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal, dün akşamki (28 Nisan) ana haber bültenini sunmaya çıkmadı. Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyanın gündemi oldu.

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

GÜLBİN TOSUN SUNDU

Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.

‘KOVULMADIM’

Sosyal medyada gündem olan ünlü sunucu twitter'dan "kovulmadım" açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 11:52

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