Kocaeli'de TMMOB 1 Mayıs'ta Gebze’de  

Kocaeli'de TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 1 Mayıs'ta Gebze Sendikalar Biriliği ile birlikte Gebze Kent Meydanı'nda olacağını açıkladı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl TMMOB olarak 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Gebze Sendikalar Biriliği ile birlikte Gebze Kent Meydanı'nda olacağız" denildi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nda (MMO) gerçekleştirilen açıklamaya, TMMOB Kocaeli Şube yöneticilerinin yanı sıra üyeler de katıldı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) adına basın açıklamasını okuyan MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi, 1 Mayıs'ın OHAL gölgesinde karşılandığını ifade ederek, "Grevleri, her türden hak arama eylemlerini yasaklayan OHAL durumu, emekçilerin hak kayıplarının belirgin biçimde arttığı bir dönem olarak ülke tarihine geçmiştir" dedi.

'ÜYELERİMİZ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA'

Üyelerinin Hükümet politikalarına kurban edildiğini belirten Kürekçi, "Tüm emekçiler gibi üyelerimiz de bu politikaların kurbanı edilmiştir. Üyelerimiz işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

'BU YIL GEBZE'DEYİZ'

"Haftalık çalışma süresinin düşürülmesi, insanca yaşayacak ücret, örgütlenme ve grev hakkı, sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı için 1 Mayıs’ta, alanda olacağız" diyen Kürekçi, "Her yıl emek ve meslek örgütleri ile birlikte ilimizde düzenlediğimiz 1 Mayıs Mitingi, alanın Kocaeli Valiliği tarafından, iktidarla ilişkileri herkesçe bilinen Memur Sen’e verilmesi ve kentin emekçilerine, kentin dışında kalan İNTERTEKS Fuar Alanının önerilmesi nedeni ile yapılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle bu yıl TMMOB olarak '1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Gebze Sendikalar Biriliği ile birlikte Gebze Kent Meydanı'nda olacağız" diye konuştu.

1 Mayıs Salı günü Gebze Trafo Meydanında saat 10.00’da toplanmaya başlayacaklarını vurgulayan Kürekçi, "1 Mayıs mitingine katılacak üyelerimiz için Arasta Park AVM önünden saat 08.30’da araç kaldıracağız" hatırlatmasını da yaptı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 00:54

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