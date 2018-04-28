Kocaeli'de 1 Mayıs etkinliği: Alanlarda da sandıkta da cevap vereceğiz

Kocaeli Gültepe Cemevinde 1 Mayıs öncesi etkinlik gerçekleştirildi.

Kocaeli'de Gültepe Cemevinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, "Emekten, demokrasiden, laiklikten yana olan herkesin yan yana gelmesi gerekiyor. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.

İzmit Gültepe Cemevinde 1 Mayıs öncesi halk toplantısı gerçekleştirildi. 1 Mayıs'a giderken ülkenin içinde bulunduğu durumu Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Saliş, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan ve Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği yöneticisi Gözde Meydan konuştu.

Etkinlikte ilk olarak konuşan Gültepe Cemevi Başkanı Serkan Saliş, "Bizler yan yana gelmeye devam edeceğiz. Bu 1 Mayıs bizler için çok önemli. Erken seçim öncesi emekçiler alanda olacak, biz de öncesinde yana yana gelerek sorunlarımızı tartışalım istiyoruz" dedi.

'ALANLARDA VE SANDIKTA CEVAP VERECEĞİZ'

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan da, 1 Mayıs'ın olağanüstü koşullarda gerçekleşeceğini belirterek sözlerine başladı. Ekonomiye dair konuşan Erkan, "Ülkenin ekonomisi büyüdü diyorlar ama bu bizlere, emekçilere nasıl yansıdı? Neden yansımıyor bu büyüme bizlere? Dolar ve avro aldı başını gitti, elektriğe, doğal gaza, benzine zam üstüne zam geliyor. Bu duruma itiraz etmemiz lazım. Borçsuz, dertsiz, tasasız bir gelecek istiyoruz" dedi. İşçi ve emekçilerin önünde iki cevap vereceği alan olduğunu vurgulayan Erkan, "Bizim 1 Mayıs'ta ve 24 Haziran'da iki cevabımız olmalı. OHAL'i grevleri yasaklamak, insanların geleceği ile oynamak için kullananlara alanlarda ve sandıkta cevap vereceğiz" diye konuştu.

Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği yöneticisi Gözde Meydan, kadınların çalışma ve evde kalma arasında kaldığı bir dönemde 1 Mayıs'a gidildiğini belirtti. OHAL'in kadınlar üzerindeki etkilerine değinen Meydan, "Kadınlar bu dönemde canıyla, yaşam hakkıyla tehdit ediliyor. Bu tablo karşısında bulunduğumuz her alanda mücadele etmekten başka çaremiz de yok. Hiç bir şey için değilse bile, çocuklarımızın geleceği için bir şeyler yapalım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN'

Konuşmaların ardından vatandaşlar da söz alarak görüşlerini belirtti. Adalete olan inancını yitirdiğini belirten bir vatandaş, "Anayasa Başkanı Cumhurbaşkanı karşısında el pençe divan duruyorsa bu insanlar ne yapsın? Hani nerede adalet, kime güveneceğiz? Kendi gücümüzden başka bir şeyimiz yok" dedi. Bir başka vatandaş da, kaygılarının çoğaldığını belirterek, "Çalıştığımız yerlerde tepkilerimizi konuşarak ifade edemiyoruz. Karşılığı ya gözaltı, ya tutuklama oluyor. Çocuklarımızın geleceği için ayakta duruyoruz, o yüzden birlik olmalıyız" dedi.

Tartışmaların ardından 29 Nisan Pazar günü EMEP'in KYÖD'de düzenleyeceği 1 Mayıs etkinliğine ve 1 Mayıs günü saat 10.00'da Gebze'de gerçekleştirilecek mitinge çağrı yapıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 00:38

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