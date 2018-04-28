Ford işçisi: Günlük çalışma süresi 6 saate düşürülmeli

Kocaeli'de kurulu Ford Otosan'da çalışan bir işçi zorlu çalışma koşullarına dikkat çekerek, tüm işçileri talepleriyle alanlara çağırdı.

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

“İsveç'te günlük mesainin 6 saate düşürülmesine yönelik 2 yıllık deneme süresi doldu. Peki her şey gerçek olamayacak kadar güzel miydi? Göteborg kentindeki bir yaşlı bakımevinde çalışan 26 yaşındaki asistan hemşire Emilie Talender, deney için çalışma saatleri kısaltılan 70 kişiden biri.

İlk 18 ayda, 6 saat çalışan hemşireler daha az hastalık izni aldı. Algılanan sağlık ölçeğinde iyileşme görüldü. Hemşirelerin bakımevindeki yaşlılar için düzenlediği sosyal aktivitelerde yüzde 85 artış görüldü. Çalışanların verimi arttı.”

Bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şey ülkemizdeki çalışma koşulları oldu. Türkiye’de çalışma saati haftalık 45 saatten kesinlikle düşürülmeli. Daha sağlıklı bir yaşam için önemli diye düşünüyorum. Verimin kesinlikle artacağına, ekonomik katkı olacağına, işsizliğin azalacağına eminim. Haberdeki uzmanların dediği, benim de kelimesi kelimesine altına imza attığım gibi “Tüm çalışanlar özel hayatları olan, aileleriyle vakit geçirmek, kendine kaliteli zaman ayırmak isteyen insanlar. Bu yüzden iş hayatıyla özel hayatı doğru dengelemek lazım.” “Çalışanlar, sabah 10.00’da işe başlamalılar. Herkes uykusuzluktan muzdarip ve 24 saatlik dilimi değiştiremeyeceğimize göre bu saatlerde değişikliklere gitmeliyiz.”

1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. Ben bu 1 Mayıs’ın en önemli taleplerinden birinin de ücretlerimizde hiçbir kesinti olmaksızın, çalışma saatlerinin günlük 6 saate düşürülmesi olduğunu düşünüyorum. Tüm işçiler bunun için birlikte hareket etmeli.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 23:03

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