Kocaeli iletişim öğrencileri: İşsizliğe karşı 1 Mayıs’a

Kocaeli'de görüştüğümüz İletişim Fakültesi öğrencileri, "Gencinden yaşlısına, öğrencisinden işçisine, herkesin 1 Mayıs’a katılmalı" diyor.

Emin KAPTAN

Kocaeli

1 Mayıs arifesinde görüştüğümüz Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinde mezun olduktan sonra işsiz kalma endişesi var. İletişim öğrencileri gencinden yaşlısına, öğrencisinden işçisine, herkesin 1 Mayıs’a katılması gerektiğini söylüyor.

Gazetecilik öğrencisi Muhammet, “Dayın yoksa, tanıdığın yoksa, iş bulman zor. Günümüz şartlarında iş bulmayı ve bunun zorluğunu ise bizler belirlemiyoruz, patronlar belirliyor” diyor. Aykut ise “Alışveriş merkezlerinde, kafelerde garson ya da satış elemanı olmayı saymıyorum. Bunlar düzenin sınırsız iş imkanı diye sunduğu şeyler” dedi. Kendi mesleklerini yapmanın zor olduğunu belirten Aykut, “Bu alanlarda sıkıntımız büyük” diye konuştu.

İşçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Ferhat da “Çocuğundan öğrencisine, yaşlısından kadınına herkes kutlamalı” dedi. Gurur ise, 1 Mayıs’ta İstanbul’da olacağını söylüyor. Öğrencilerin de alanda olması gerektiğini vurgulayan Gurur, “Ülkemizde 1 Mayıs genelde gaz altında kutlanıyor. Böyle olmamalı. Ben 1 Mayıs’ta İstanbul’ da olacağım, bizim oralarda da kutlanırsa bayrağım ile birlikte 1 Mayıs’ta olacağım” dedi.

Gazetecilik Öğrencisi Aykut da “1 Mayıs ülkenin çeşitli yerlerinde farklı etkinliklerle kutlanılacak fakat bir kısım işçi çalışmaya devam edecek. 1 Mayıs’ı herkes kutlamalı” dedi. Gazetecilik birinci sınıf öğrencilerinden Ulaş ise haberlerde 1 Mayıs’ın pek gösterilmediğinden şikayetçi.

İşçilerin ve ezilenlerin 1 Mayıs’ı kutlaması gerektiğine vurgu yapan Ulaş, “İşçiler ve emekçiler haklarını aramak ve daha iyi şartlarda çalışmak için 1 Mayıs’ta alanda olmalı. Şu anda Türkiye’de baskılardan dolayı 1 Mayıs çalışmalarını göremedim, haberlerde ise kısa kısa rastladım” dedi. Gazetecilik Birinci Sınıf öğrencisi Onur da, “Günümüzde ülkemiz işsizlik virüsüyle savaşıyor. Çeşitli çözümler üretilmeye çalışıyor ama ne yazık ki iyi bir sonuca varılamıyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:51

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