Standart profil işçileri: Sendika hakkımız için alandayız

Tüm illerde kutlanacak olan 1 Mayıs için hazırlıklar sürüyor. Standart Profil işçileri de sendika hakları için alana çıkacaklarını söyledi.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Manisa OSB’deki Standart Profil fabrikasında, Petrol-İş ve Lastik-İş’te örgütlenen işçiler işten çıkarılıyor. Yaklaşık her yıl 200 civarında işçinin çıkarıldığı Standart Profil’de işçilerin hukuki mücadelesi devam ediyor.

Standart Profil’de çalışma koşullarının yıllardır değişmediğini ifade eden bir işçi, “Sorunlar her yerde aynı, işçi her yerde kölelik koşullarında çalışıyor. Artık sorun değil çözüm konuşmalıyız. O da bizden geçiyor” dedi. Standart Profil’den çıkarılan şu an başka bir iş kolundaki fabrikada çalışan bir işçi ise 1 Mayıs’ta alanda olmanın önemine vurgu yaptı: “İşe iade davası kazanan işçiler, hâlâ hukuki süreci devam eden arkadaşlarımız var. Onlara sendikal mücadelenin sadece bu boyutta olmadığını anlatmalıyız. 1 Mayıs’a gittiğimizde bizdeki birlik duygusunu görmeliler. İnsanca yaşam istiyoruz, köleliğe hayır diyoruz” diye konuştu. Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Mayıs’ta bir araya gelecek işçiler, Standart Profil işçileri olarak kendi pankartlarıyla yürüyeceklerini belirtti. İşçiler, sendikal mücadeleleri ve insanca yaşanabilir bir ücret talebi ile alanlarda olacaklarını söyledi.

