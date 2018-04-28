Kadınlar yaralarını kasnaklara işledi

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivalinin Adana ayağında 'Derler Ki' Çemberi sergisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivalinin Adana ayağı önceki gün Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde başladı. 29 Nisan’a kadar sürecek olan festival kapsamında Seyhan Belediyesi Eşitlik Biriminin ve Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivalinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 1. Kadın ve Yaşam Festivalinin de açılışı yapıldı.

Açılışta kadınların yaralarını işledikleri kasnaklardan oluşan “Derler Ki” Çemberi sergisi festivalin yapıldığı Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti. “Hakkıyla ifade edilemeyen her duygunun, sistemsel olarak içinde bulunduğumuz düğümü sıkılaştırdığını düşünüyor ve çözmeye kendimizden başlıyoruz. Bu ancak kendimiz olabildiğimizde mümkün. İşte onun için sadece eşitlerin katılımıyla oluşabilen bir çemberde buluşuyoruz” denilerek hazırlanan, küratörlüğünü Güneşin Oya Aydemir ve Muteber Yüğnük’ün yaptığı sergi ilgi ile karşılandı.

Fotoğraf: Volkan Pekal/EVRENSEL

‘ÇOK DERİN YARALARIN AÇILDIĞI BİR ÇAĞDAYIZ’

Açılışta sergi ile ilgili bilgi veren Güneşin Oya Aydemir, işlemeden, bakır dövmeye, cam altı boyamaya serginin sıradan insanlar tarafından hazırlandığını ifade etti. Sergi içerisinde çeşitli tekniklerle işlenmiş pek çok ifade olduğunu dile getiren Aydemir, “Bunun çıkış noktası yara konusu. Yara deyince herkes için farklı bir şey ifade ediyordur. Çok fazla acının, yaranın açıldığı bir çağda yaşıyoruz. Hem ekolojik, hem sosyolojik, coğrafyaya dair çok derin yaraların açıldığı bir çağdayız. Bu yaraları nakşetmek, ifade etmek adına böyle bir sanat çalışması yapmak istedi. Bu serginin katılımcıları arasında sıradan insanlar da var sanatçılar da. Çoğunluğu kadın ama erkekler de var” dedi. Sergi festivalin son bulacağı 29 Nisan Pazar gününe kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezinde görülebilir. (Adana/EVRENSEL)

Fotoğraf: Volkan Pekal/EVRENSEL

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:03

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