Binali Yıldırım’dan bedelli askerlik sinyali: Dikkate alınması gerekir

Binali Yıldırım’dan bedelli askerlik sinyali: Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus.

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığı ihtimaliyle ilgili olarak, "AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok" dedi. Ayrıca bedelli askerlik sinyali verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, 24 TV, CNN Türk ve A Haber’in Alsancak Garı'ndan yapılan ortak canlı yayına katıldı.

'OLURSA OLUR, OLMAZSA OLMAZ'

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da Abdullah Gül'ün olası adaylığına ilişkin “Bize ne ya, biz işimize bakalım. Hakkı var değil mi? Aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı? Adaysa buyurur çıkar. Milletin işi gücü var. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben hakkında değerlendirmelerimi yaptım. O değerlendirmelerim de bugün geçerlidir. Abdullah Bey bizim ailenin içindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor" sözleriyle cevap verdi.

"Abdullah Gül'den ne bekliyordunuz, ne yapması gerekiyordu?" şeklindeki soruyu ise Yıldırım, şöyle yanıtladı: "Abdullah Bey'in başından beri gelip, 'Ben partimin emrindeyim, bana partim ne görev veriyorsa ona hazırım' demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir. Cumhurbaşkanı seçiminde, esasında Cumhurbaşkanımız, o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir şey yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, 'Ben partimi bırakmam. Partim daha önemli, burada yapacak çok iş var. Abdullah Bey olsun' diye büyük fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde, konuşmalarda arkadaşlarımızın 'sen geç' demesine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Bugün onları hatırlama günüdür ama bence başka yere savruldu gitti. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok mu?"

Başbakan Yıldırım, muhalefetin ittifak arayışının arkasında ‘FETÖ’nün olduğunu iddia etti.

Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilliği adaylığı için başvuracağını, prensip olarak milletvekillerinin hepsinin doğal aday olduğunu söyledi.

BEDELLİ ASKERLİK

Gençlerin bedelli askerlik ve öğrenci affına dair sosyal medyadan gelen sorularını da yanıtlayan Yıldırım, bu iki konuya da bakış açılarının müspet olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Orada yalnız şöyle bir istismar olmaması gerekir, onu iyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan, istismar edilecek bir konu gibi gözüküyor. Ancak bu da toplumsal talep, çünkü biz yavaş yavaş askerlikte profesyonelliğe geçtik, 15 Temmuz'da hızlı bir şekilde. Vatani görevlerini yapan askerlerimiz arka planda görevlerini yapıyorlar. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir. Bir de öğrencilerin hakikaten af konusu da şu şekilde olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulaşmadılarsa, öyle veya böyle ailevi nedenlerle veya kim yeterli ilgiyi okula gösterememekten dolayı uzak kalmışsa, okuldan ayrılmak durumunda kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum."

Kamuda herkesi sözleşmeli yapmanın mümkün olmadığını dile getiren Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizde sözleşmeli çok az var, öğretmenlerde var, bir de KİT'lerde filan var, onun içinde burada şey olmasın, millet sanki herkesi sözleşmeli yapacağız falan diye bir şey yok. Önce Anayasa var. Türkiye'nin bu farklı kamu personel rejimini gözden geçirmesi lazım. Ücret bakımından sorunlar var, statü bakımından sorunlar var, sosyal güvenlik açısından sorunlar var, bütün bunları bir homojen yapıya kavuşturmaya ihtiyacı var. Adını ne koyarsanız koyun, bu bugünün işi değil. İleride bütün toplum kesimleriyle, sendikalarla, diğer siyasi partilerle hep bir araya geleceğiz, memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu andaki sözleşmeliler, özellikle öğretmenler devam edecek. Doğu'da, Güneydoğu'da bazı yerlerde öğretmen açığımız var, toplamda öğretmen sayısı öğretmen ihtiyacını karşılıyor ama eşleşme yok, bir yerde fazla, diğer yerde az. Onun için öğretmen alıyoruz. Bu sene de yine almaya devam edeceğiz. Sözleşmeliler zannediyorum 5-6 yıl çalıştıktan sonra istediği yere gidebilecek."

'MİLLETİN İŞİ GÜCÜ VAR, İKİNCİ TURA BIRAKMAK HAKSIZLIK OLUR'

Seçim tahminin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bizim hedefimiz ilk turda seçimi halletmek, milleti ikinci tura yormaya lüzum yok. Milletin işi gücü var, yaz geliyor, temmuz ayı, herkesin işi gücü var. Yani ikinci tura bırakmak haksızlık olur. Oran vermek prensibim değil, kafamda oranlar var ama vatandaş dayatma gibi algılar bunu." ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 00:01

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