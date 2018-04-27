Hasankeyf ve Sur için 20 ülkede eş zamanlı eylem

28 Nisan Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü'nde 20 ayrı ülkede eylem ve etkinlikler düzenlenecek.

50 yıllık ömrü bulunan Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile yıkımın sürdüğü Diyarbakır’ın 7 bin yıllık geçmişe sahip Sur ilçesinin durumuna dikkat çekmek amacıyla çevre örgütleri ve ekolojistler, 20 ayrı ülkede bugün eylem düzenliyor.

ABD, Almanya, Rusya, İran, Irak başta olmak üzere 20 ayrı ülkede Sur ve Hasankeyf için Küresel Eylem Günü kapsamında eylem ve etkinlikler düzenlenirken, Türkiye’nin birçok şehrinde de etkinlik planlandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 20:58

www.evrensel.net