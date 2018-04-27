Fikret Bila'nın Hürriyet’ten istifa ettiği iddia edildi

Gazeteci Fikret Bila’nın Demirören Medya Grubu'na satılan Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Demirören Medya Grubu'na satılan Doğan Grubu'ndan değişim ve istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Doğan Medya Grubu’nun, 21 Mart’ta Demirören Grubu’na satılmasının ardından en önemli istifa bugün (27 Nisan) yaşandı.

T24’ten Gonca Tokyol’un haberine göre; Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti. Bila, bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak birlikte çalıştığı Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.

Medyatava, Bila'nın yerine ise gazetenin yazarlarından Vahap Munyar'ın geçeceğini iddia etti.

Daha önce Hürriyet’in başına Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’ın geçeceği iddia edilmişti. Ababay ise bu iddiaları yalanlamış ve böyle bir şey olmadığını telefonda aradığı Bila’ya da anlattığını söylemişti.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e devredilmesinin ardından ilk istifa Hürriyet yazarlarından, bugün Cumhuriyet’te yazmaya başlayacağını duyuran Melis Alphan’dan gelmişti. İzleyen günlerde, devir işlemleri tamamlanmadan ve Hürriyet’in mevcut editoryal kadrosu henüz iş başındayken grup bünyesinde yeni patronaj tarafından yapılan operasyonlar rahatsızlık yarattı. Demirören yönetimi tarafından yapılan operasyonlar arasında, Doğan Haber Ajansı (DHA) yönetimine müdahale, Hurriyet.com.trYayın Direktörü Ercüment İşleyen’in hastanede tedavi gördüğü sırada izne gönderilmesi ve Kanal D Ana Haber’i sunan Ahmet Hakan ile Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevlerinden uzaklaştırılmaları da yer aldı. Demirören yönetimi, dün (26 Nisan Perşembe) Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nu Hürriyet’in internet sitesinin başına getirdi. (HABER MERKEZİ)



Öte yandan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışına ilişkin yapılan itirazları değerlendireceklerini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Rekabet Kurumu’na yaptığı “Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışı rekabet kurallarına aykırıdır. Bu satışı durdurun” başvurusuna yanıt geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak imzasıyla gönderilen yanıtta, “Satış işlemi değerlendirilecek ve karar gerekçesiyle birlikte kurumun internet sitesinde yer alacaktır” ifadesi yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 11:18

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