Barışı savunduğu için tutuklanan Kolçak’a tahliye

Barışı savunduğu ve Afrin savaşına karşı çıktığı için 3 aydır tutuklu bulunan Halkevi Üyesi Yasemin Çakıcı Kolçak tahliye edildi.

Sendika.Org’da yer alan habere göre, 3 aydır hukuksuz bir biçimde tutuklu bulunan Kolçak, bugün tahliye edildi. Zonguldak Kilimli Halkevi üyesi Yasemin Çakıcı Kolçak, Afrin savaşına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 24 Ocak’ta gözaltına alınmış sonraki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Savaşa karşı paylaşımları gerekçesiyle hakkında “örgüt üyeliği” ve “Erdoğan’a hakaret” iddialarıyla ayrı ayrı tutuklama kararı verilen Halkevleri üyesi Yasemin Çakıcı Kolçak, “Erdoğan’a hakaret” suçlamasından geçtiğimiz hafta beraat etmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 20:34

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