Fotoğraf: Nermin Uçtu/DHA
İşçileri göz göre göre ölüme gönderdiler
27 Nisan 2018 19:10
Manisa Şehzadeler'deki bir refüjde peyzaj çalışması yapan 3 işçi alınmayan önlemler sonucu otomobil çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. 2 yıl önce aynı yerde, 3 işçinin öldüğü benzer bir kaza yaşanmıştı. İşçileri aynı yere gerekli önlemler alınmadan çalışmaya götürülmesi tepki çekti.
DHA’nın haberine göre dün refüjde peyzaj çalışması yaparken yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3 belediye işçisi yaşamını yitirdiği iş cinayetinin bir benzeri 2 yıl önce 19 Mayıs 2016’da meydana gelmiş, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt isimli işçiler can vermişti. (MANİSA)Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 19:14
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