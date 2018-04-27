1 Mayıs'ta Adana’da miting var ama yürüyüşe izin verilmedi

Adana'da 1 Mayıs mitinginin yürüyüşlü olması için yapılan ikinci başvuruya da valilikten ret yanıtı geldi.

Adana'da 1 Mayıs’ın yürüyüşlü olması için tertip komitesinin ikinci başvurusuna da Valilik tarafından “güvenlik gerekçesi”yle ret yanıtı verildi. Tertip komitesi konuyla ilgili Eğitim Sen Adana Şubesi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında konuşan Tertip Komitesi ve SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, karara tepki göstererek “Geçtiğimiz günlerde Portakal Çiçeği Karnavalı gerçekleşti. İnsanlar kardeşçe günlerini geçirdiler. Bize güvenlik gerekçesi sunanlar güvenliğimizi sağlamakla mecburdur” dedi.

Kadrolu, güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığına dikkat çeken Yüksel, kadro talebiyle 1 Mayıs alanında olacaklarını söyledi. Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen emekçilerin ne gelirinin, ne de refahının arttığını dile getiren Yüksel, “Açlık sınırına yakın bir yaşam sürmeye zorlanıyoruz. Emekliliğimizde sefalete itiliyoruz” dedi. OHAL’de sorunların daha da derinleştiğini dile getiren Yüksel, “Grevler yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlüklerimiz alabildiğine daraltılıyor. İşçiler, emekçiler, işsizler, çalışırken sakat kalmak-ölmek istemeyenler, emek barış, demokrasi isteyenler sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı 1 Mayıs’ta olacak” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 19:07

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