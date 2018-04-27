Erdoğan, ‘Akar ve Kalın’ı ikna için Gül’e gönderdi’ iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İbrahim Kalın ve Hulusi Akar’ı Abdullah Gül’ü ikna için ziyarete gönderdiği iddia edildi.

Siyasette erken seçim nedeniyle yoğun bir trafik yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna için ziyarete gönderdiği iddia edildi.

İddiayı ilk ortaya atan bir dönem Saadet Partisinde aktif siyaset yapan, 2014 yerel seçiminde SP’nin Rize Adayı Mehmet Bekaroğlu’nun basın danışmanlığını yapan Ramazan Bursa oldu. Bursa, önceki akşam saatlerinde Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri Törenine gecikmeli katıldı. Gecikmenin sebebi, iki önemli ismin Gül’ü ziyaret etmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve. Kalın’ı; Gül’ü ikna etmek için göndermişti. Görüşmenin 3 saate yakın sürdüğü belirtiliyor.”

HABERTÜRK'ÜN SİTESİNDE YAYINLANDI, GENEL YAYIN YÖNETMENİ İŞTEN ÇIKARILDI

Bursa’nın bu paylaşımından yaklaşık 4 saat sonra, aynı haber Habertürk’ün internet sitesi haberturk.com'da yayımladı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna için ziyarete gönderdiği öğrenildi” ifadelerinin yer aldığı haber bir süre sonra yayımdan kaldırıldı. Haberin sosyal medya paylaşımları da silindi. Tüm bunların ardından haberturk.com'un Genel Yayın Yönetmeninin de işine son verildiği belirtildi.

Erdoğan’ın Hulusi Akar’la, İbrahim Kalın’ı Abdullah Gül’e gönderdiği iddiasını, Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek de köşesinde yazdı. Zeyrek’in yazısının başlığı Gül’ü ‘adaylıktan vazgeçirme’ trafiği. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 09:32

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