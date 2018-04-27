Çavuşoğlu: YPG Menbiç’ten çekilmezse Afrin’de yaptığımızı yapacağız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yol haritası gereği YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu “Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.

‘Menbiç modeli’ni Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacaklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “böylelikle ABD ile ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile yol haritası uygulanırsa YPG’nin Menbiç'ten çekileceğini aksi takdirde Afrin'de olduğu gibi müdahale edeceklerini söyledi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 18:12

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