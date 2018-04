Pop efsanesi ABBA, 35 yıl sonra yeniden birleşiyor

70'ler ve 80'lerde ürettikleri şarkılarla efsane haline gelen İsveçli müzik grubu ABBA, 35 yıl aradan sonra 2 yeni şarkıyla dönüyor.

İsveçli pop efsanesi ABBA, 35 yıllık aranın ardından tekrar stüdyoya girdiklerini açıkladı. İki yeni şarkı kaydetmek için bir araya gelen grubun aralık ayında yayınlanacak şarkılardan birinin adı I Still Have Faith In You (Sana hala inancım var).

''Dördümüz de 35 yıldan sonra yeniden güçlerimizi birleştirmenin ve kayıt stüdyosuna girmenin eğlenceli olacağını hissettik. Ve öyle de yaptık'' açıklaması yapan İsveçli grup, 2 yeni şarkı kaydettiklerini teyit etti.

ABBA'NIN SERÜVENİ

Üyeleri Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anni-Frid Lyngstad'in adlarının baş harflerinden ismini alan grup, şöhrete Eurovision Şarkı Yarışması ile ulaştı. 1973'te İsveç'i, Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Ring Ring" adlı parçayla temsil eden ve üçüncü olan gruvun aynı adı taşıyan albümü İsveç'te müzik listelerinin zirvesine oturdu. Grup 1974 yılında "Waterloo" ile tekrar seçmelere katıldı ve 6 Nisan 1974'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincisi oldu. Zafer gruba Avrupa çapında ün kazandırdı.

ABBA, "S.O.S" adlı üçüncü albümüyle ününe ün kattı. "Mamma Mia" şarkısı, grubu İngiltere ve Avustralya listelerinin zirvesine yerleştirdi.

1976'da "Greatest Hits" ve "The Best of Abba Repectively", İngiltere ve Avustralya'da piyasaya sürüldü. Tüm dünyada büyük ilgi gören "Fernando" ve "Dancing Queen" gibi single çalışmaları, kısa süre sonra klasikler arasına girecek ve ABBA adını ölümsüzleştirecekti.

Yine '76 sonunda dördüncü albümleri olan "Arrival"ı piyasaya sürdüler. "Money Money Money" ve "Knowing Me, Knowing You" başta olmak üzere tüm parçalar büyük beğeni kazandı.

77 Yıl sonunda grup için "ABBA: The Movie" adlı bir film çekildi.

1979 baharında "Voulez-Vous" albümü raflardaki yerini aldı. "Summer Night City" ve "Chiquitita"nın kaydedildiği dönemde Björn ve Agnetha, boşandıklarını açıkladılar. Bu yılın son çeyreğine girilirken "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" adlı single çalışma piyasaya sürüldü.

ABBA'nın en çok beğenilen parçalarını içeren toplama albümün ikincisi, "Greatest Hits Vol. 2" de aynı yıl uluslararası başarıyı yakaladı.

1981 yılının Şubat ayında Benny ve Frida çifti de boşanma kararı aldı. Dört sanatçı, bir süre daha müziğe devam etti. Yıl sonunda ABBA'nın sekizinci albümü olan "The Visitors" piyasaya sürüldü. Öne çıkan parçaların başında "One of Us" geliyordu.

1982'de grup dışı çalışmalara başladılar. Björn ve Benny çeşitli müzikal denemelere yönelirken Agnetha ve Frida da solo kariyerlerini sürdürdüler. Aynı yılın sonunda ABBA, müzikal çalışmalarını bir süreliğine askıya alma kararı aldı ve dinlenmeye çekildi. Birkaç yıl sonra yeniden bir araya gelseler de kayıt yapmadan ayrılarak Abba'nın aktif yaşamına son vermiş oldular. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 17:55

