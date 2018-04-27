Sedat Peker’in tehdidine yine karar çıkmadı

Barış akademisyenlerini 'kanlarında duş alacağım' diye tehdit eden Sedat Peker'in davasında yine karar çıkmadı.

Kişisel internet sitesi üzerinden yazdığı yazıda, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker’in yargılandığı dava karara kaldı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker duruşmaya katılmadı. Peker’in üç avukat tarafından temsil edildiği duruşmaya, Gençay Gürsoy ve Kuvvet Lordoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir kısım müşteki akademisyen ile avukatları katıldı.

Akademisyenlerin Avukatı Meriç Eyüboğlu, sanığın beyanlarının celse arası alındığını hatırlatarak, “CMK 202. maddesi, yüz yüzelik ilkesini ve doğrudan soru sorma yetkisini içermektedir. Sanığın yokluğumuzda dinlenmiş olması, sanığın celse arası dinlenmiş olması bu hukuki hakkımızın kullanılmasını engellemiştir. Bu durum adil yargılama hakkının ihlali niteliğindedir” dedi.

‘TEHDİDİN MAKUL GÖSTERİLMESİ MÜMKÜN MÜ?’

Sanık Sedat Peker’in avukatlarının beyan dilekçelerinde müvekkillerinin ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını hatırlatan Avukat Eyüboğlu, “Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında gerekse Anayasa Mahkemesinin kararlarında ırkçılık ve şiddet içeren ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Esasa yönelik beyan kapsamında ‘kanları ile duş alacağız’ ifadesinin makul gösterilmesi mümkün değildir” dedi.

Duruşmada söz alan Peker’in Avukatı Turgay Özdoğan ise akademisyenleri hedef gösterdi. Akademisyenlere “Terör örgütleri lehine övücü ifadelerde bulundular” suçlaması yapan Özdoğan, “Müvekkilimin, ‘Kanlarında duş alacağız’ ifadesini esasında gerçek anlamda kullanmadığı, müştekilerin kanlarıyla duş alıp fiilen böyle bir durumu gerçekleştirdiğini kastettiği açıktır” dedi. Sanık avukatlarına esas hakkında yazılı beyanda bulunmaları için bir dahaki duruşmaya kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1128 akademisyen tarafından imzalanan bildiriden sonra kişisel internet sitesinde 13 Ocak 2016 tarihinde yazdığı yazıda imzacı akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesi ile Sedat Peker hakkında iddianame düzenleyerek dava açtı. İddianamede Peker’in, akademisyenlere yönelik, “tehdit” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarını işlediği belirtilerek, bu suçlardan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 17:41

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