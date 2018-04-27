Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK ve TMMOB’ye bağlı sendikaların şube ve temsilcilikleri Avcılar’da ortak 1 Mayıs kutlaması yaptı. Etkinlikte, 1 Mayıs günü yapılacak mitinglere katılım çağrısı yapıldı. Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği ve Belediye-İş 2 No’lu Şube; DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Emekli-Sen ve Dev Yapı-İş; Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği; KESK’e bağlı Eğitim Sen 7 No’lu Şube ve Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube ile MMO Beylikdüzü Temsilciliğinin çağrısıyla işçi ve emekçiler Avcılar’da bir araya geldi.

Burada konuşan Eğitim Sen İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Özlem Tolu, “Birçok kamu kurumunda işçilerin önemli bir kısmı ya sınavlarda elenmiş ya da güvenlik soruşturmalarını geçememiştir. İşçiler ise ne yazık ki hiçbir özlük haktan yararlanamamaktadır” dedi. Tolu, OHAL uygulamaları ile işçi ve emekçilerin hak arama mücadelesinin yasaklandığını ifade eden Tolu, konfederasyon farkı gözetmeden 1 Mayıs’ın en yaygın şekilde kutlanmasını önemsediklerini ve bulundukları her yerde bu tutumu hayata geçireceklerini belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 19:02

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