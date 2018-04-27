TGS ile Almanya kamu yayıncısı ARD arasında yürütülen toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlık ile sonuçlanması sonucu grev kararı asıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Almanya kamu yayıncısı ARD arasında yürütülen toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlık ile sonuçlanması sonucu ARD’de grev kararı asıldı.

Almanyalı ve Türkiyeli çalışanların sağlık ve sosyal güvence konusunda eşit şartlara sahip olması gerektiğini söyleyen TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya, işveren temsilcilerinin yüzde bir zamda ısrar ettiğini vurguladı. İlkay Kaya, ARD çalışanlarının sendikada örgütlendikten sonra yaptıkları toplusözleşme yetkisi başvurusuna işverenin itiraz ettiğini, iki yıllık hukuk süreci sonunda bu hakkın sağlandığını anlattı. 19 Aralık 2017’de başlayan TİS görüşmelerinde ise anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Kaya, ARD çalışanı sendikalılar, Almanyalı çalışanların çatışmalı ortamda gazetecilik eğitimleri alırken, Türkiyeli çalışanların bu eğitimleri almadan çatışmalı ortamlarda göreve gönderildiğini, Almanyalı çalışanlara sağlanan özel sağlık sigortası ve risk priminin Türkiyeli çalışanlara sağlanmadığını anlattı. Açıklamanın ardından çalışanlar ve TGS Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Kuleli alkışlar eşliğinde grev yazısını ARD bürosuna astı. Grev tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Kuleli, bundan sonraki sürecin işverenin tavrına bağlı olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 17:17

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