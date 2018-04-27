Antalya'da Emek Partili kadınlar uzun zamandır çocuk istismarına karşı sürdürdükleri kampanyayı bir açıklamayla noktaladı.

Antalya’da yaklaşık 2 aydır kent merkezinde stand açarak, kadınlarla buluşarak çocuk istismarına karşı önleyici tedbirler alınması için imza toplayan Emek Partili kadınlar sürdürdükleri kampanyayı noktaladı. PTT önünde basın açıklaması yaparak topladıkları imzaları Meclise gönderen kadınlar, çocuk istismarı konusunda Meclisi sorumlu davranmaya çağırdı.

Hükümetin hazırlayıp Meclise gönderdiği çocuk istismarı yasa tasarısını eleştiren kadınlar, 12 yaş ayrımı yapmanın çocukları daha da mağdur edeceğine, hadım ve yüksek cezaların cezasızlığa yol açacağına dikkat çekti. Kadınlar çocukları istismardan korumak için önleyici tedbirler içermeyen yasanın geri çekilmesini ve uzmanların, kadın örgütlerinin görüşleri alınarak yeni bir yasa hazırlanmasını istedi.

Kadınlar adına açıklama yapan Aynur Seyrek, “Meclise gönderdiğimiz imzalarımızın takipçisi olacağız” dedi. Antalya’da son yıllarda çocuk istismarı davalarının arttığına dikkat çeken Seyrek şöyle konuştu: “Bu durumdan endişeliyiz. İktidarın ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyeti bizde ve çocuklarda derin travmalar yarattı. Bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Çocuklar susmuyor, biz susmuyoruz. Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.” (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 16:58

www.evrensel.net