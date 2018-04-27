Güney Afrika’da 1 Mayıs’a giderken asgari ücret isyanı

Güney Afrika'da yüz binlerce işçi 'kölelik ücreti' olarak tarif ettikleri asgari ücretin yükseltilmesi için greve çıktı.

Güney Afrika’da işçiler 1 Mayıs öncesi asgari ücret mücadelesini yükseltiyor. Hükümet geçtiğimiz yıl aldığı kararla ücreti saat başı 20 rand (1.61 dolar) olarak belirlemişti. “Kölelik” olarak nitelendirilen asgari ücretin yükseltilmesi için 25 Nisan’da gerçekleştirilen bir günlük genel greve ise yüz binlerce işçi katıldı.

Newsclick ve Bloomberg’in haberlerine göre, kırmızı tişörtleriyle başkent Cape Town, Johannesburg ve farklı kentlerde sokakları dolduran işçiler, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Hükümeti ve Yeni Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’yı uyardı. Greve 30 sendika ve 800 bin işçiyi temsil eden Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (SAFTU) çağrısıyla çıkılırken, düzenlenen gösterilere siyasi partiler, kitle örgütleri, işsiz gençler ve öğrencilerin yanı sıra SAFTU dışındaki sendikalardan işçilerin de katıldığı belirtildi.

İKTİDAR YANLISI SENDİKA KATILMADI

İktidar partisi ANC’nin müttefiki olan Güney Afrika Sendikaları Kongresi (COSATU) ve bir diğer sendika federasyonu olan FEDUSA’nın genel greve katılmayarak asgari ücretin yükseltilmesi talebine sahip çıkmaması ise işçilerin tepkisi çekti. Güney Afrika Metal İşçileri Ulusal Sendikası (NUMSA) tarafından yapılan açıklamada grev kırıcı sendikaların tutumu, “Adaletsizliğe karşı, işçilere ve insanlığa karşı haksız uygulamalara karşı zengin mücadele tarihiyle ünlü bir federasyondan gelmesi şok edici” şeklinde yorumlandı. NUMSA’dan grev öncesi yayımlanan bildiride de, ulusal asgari ücretin Apartheid döneminin sömürgeci mirasını kökünden sökmek zorunda olduğuna vurgu yapılarak, “Siyah ve Afrikalı emeğinin sömürülmesine dayanan Güney Afrika’nın beyaz kapitalizminin inatçı ırkçı birikimini yok etmeliyiz” dendi.

TARIM İŞÇİLERİ DE GÖSTERİLER DÜZENLEDİ

Öte yandan eylemler büyük kentlerin yanı sıra küçük yerleşim birimlerinde de gerçekleşti. Kimi kırsal bölgelerde de tarım işçileri iş bırakarak sokağa çıktı ve daha yüksek asgari ücret ile “beyaz çiftlik sahipleri”nden daha iyi çalışma koşulları talep etti. Ülkede en düşük asgari ücreti tarım işçileri ve ev işçilerinin aldığı belirtiliyor.

SAFTU tarafından hükümete gönderilen resmi yazıda ise düşük asgari ücret önerisi, “Demokrasiye geçişten bu yana işçilere yönelik açık saldırı” olarak nitelendirildi.

BÜTÜN OTOMOTİV FABRİKALARINDA ÜRETİM DURDU

Bu arada grev nedeniyle, aralarında BMW, Ford ve Toyota’nın da bulunduğu ülkenin neredeyse bütün büyük otomotiv fabrikalarında üretimin işçiler tarafından durdurulduğu açıklandı. Bu fabrikalarda NUMSA sendikası örgütlü bulunuyor.

Ulusal Otomotiv Üreticileri Birliği Başkanı Nico Vermeulen, sadece Pretoria’daki bir işletmenin sınırlı işçiyle üretimi sürdürdüğünü açıkladı.

Yine grevden ülkede kayıtlı bulunan 537 şirketin yüzde 34’ünün etkilendiği belirtildi. Bu şirketlerin yüzde 23’ünde ise işçilerin tamamı greve çıktı.

Devlet enerji şirketi Eskom Holdingte ise işçilerin grev yapmasının engellendiği açıklandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 16:15

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