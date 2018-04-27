Gıda-İş: 1 Mayıs, sermaye yanlısı iktidar politikalarına yanıt olacak

DİSK/Gıda-İş, yaygın ve kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının, sermaye yanlısı iktidar politikalarına karşı bir yanıt olacağını söyledi.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası yaptığı yazılı açıklamada “Yaygın ve kitlesel 1 Mayıs kutlamaları, sermaye yanlısı politikalara karşı, işçi ve emekçilerin tabanda birleşerek, emek düşmanı politikalara bir yanıt olacaktır” dedi.

“OHAL ve Sermaye sınıfına en rafine biçimde hizmet eden AKP iktidarı ve onun genel başkanı, her vesileyle işçi sınıfının grev hakkına karşı tutum almaktan çekinmiyor” diyen Gıda-İş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “OHAL’i grevleri yasaklamak için kullanıyoruz sözlerini hatırlattı.

Erdoğan’ın “Biz geldiğimizde fabrikalarda grev vardı, bunları bitirdik” diyerek, sermayeye ve patronlara işçi düşmanlığı konusunda açık çek verdiğini dile getiren Gıda-İş, “16 yıllık döneminde 14 grev yasaklayan iktidar, 24 Haziran seçimlerinde sermaye temsilcilerini kabineye alacağını da söylemekten geri durmadı. İşçi ve emekçilerden aldığı oyla, işçi ve emekçilerin yoksullaşmasını, işsiz kalmasını, açlık sınırının altında yaşamasını sağlayan iktidar partisi, OHAL’in esas olarak emekçilere karşı kullanıldığını ve kullanılacağını bir kez daha itiraf etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’IN SÖZLERİ ÖRGÜTLENMEYE KARŞI TUTUMDUR’

Söz konusu açıklamalara iktidara yakın sendikalardan ses çıkmamasına tepki gösteren Gıda-İş Sendikası, “Bir cumhurbaşkanının sermaye temsilcilerinin önünde, grevleri yasaklıyoruz deme hakkı yoktur. Zaten güdük olan grev hakkının, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı tarafından yasaklanması savunuluyorsa, o ülkede işçi ve emekçilerin haklarından, sendikal hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir. Grevleri yasaklama tutumu, işçilerin Toplu İş Sözleşmesi hakkının elinden alınmasıdır. Sendikal örgütlenmeye karşı bir tutumdur” dedi.

EMEK ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR ORTAK HAREKET ETMELİ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve sermaye yanlısı tutumu karşısında, tüm emek örgütleri ve sendikaları ortak hareket etmeye ve ortak tutum almaya çağıran Gıda-İş, “Yaygın ve kitlesel 1 Mayıs kutlamaları, sermaye yanlısı politikalara karşı, işçi ve emekçilerin tabanda birleşerek, emek düşmanı politikalara bir yanıtı olacaktır. Türkiye’nin dört bir yanındaki işçi ve emekçileri bu sermaye yanlısı politikalara karşı başta işyerlerinde olmak üzere birleşerek alanlarda güçlü bir yanıt vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:38

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