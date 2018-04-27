ÖDP’den gözaltılara tepki: Siyaset yapma hakkına saldırı

ÖDP İzmir il örgütü, üyelerinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ÖDP İzmir il örgütü, dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan ÖDP MYK üyesi ve parti yöneticileri için basın toplantısı düzenledi. Açıklamada ‘Gözaltılar siyaset yapma hakkına saldırıdır. Bu keyfiliğe, zorbalığa, hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız’ denildi.

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dün yapılan operasyonda gözaltına alınan ÖDP MYK üyesi Onur Kılıç, ÖDP Denizli İl Yöneticisi Cihangir Köroğlu ve ÖDP Balçova ilçe örgütü üyesi Necati Özdemir’in gözaltına alınmasına karşı, ÖDP İzmir il binasında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamayı okuyan ÖDP Parti ve İl Meclisi Üyesi Atakan Güngör, tüm bunların iktidarın acizliğinin, hukuksuzluğunun nasıl keyfileştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Güngör, “Bu operasyonlar seçim sürecinden bağımsız kabul edilemez. Siyaset yapma hakkına yönelik bir saldırıdır. Başka kılıkta bir seçim hilesidir! Tüm bu yıldırma, korkutma hamle ve operasyonlara rağmen 1 Mayıs’ta alanları hınca hınç dolduracağız. Eşitlik, özgürlük mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz. Birlikte omuz omuza biz kazanacağız” dedi.

Gözaltılara gerekçe olarak sosyal medya paylaşımlarının gösterilmesine rağmen ev baskınlarının da hukuka aykırı olduğunu yineleyen Güngör, “Onur’u, Cihangir’i, Necati'yi ve aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan herkesi derhal serbest bırakın” diyerek, Necati Güngör’ün astım, panik atak ve kalp rahatsızlıklarının olduğunu da sözlerine ekledi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:21

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