EMEP Karesi İlçe Başkanı Nural'a ertelemeli ceza!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan EMEP Karesi İlçe Başkanı Kadir Nural, 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Emek Partisi (EMEP) Karesi İlçe Başkanı Kadir Nural’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nural, hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edildi.

Yaklaşık 3 ay önce sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Emek Partisi Karesi İlçe Başkanı Kadir Nural’ın yargılandığı davanın duruşması Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Şakran Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Nural, barışı savunmanın suç olmadığı söyledi.

Davayı izlemek üzere Balıkesir’de bulunan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan gazetemize yaptığı değerlendirmede, Emek Partisi olarak her zaman barıştan ve özgürlüklerden yana bir politika izlediklerini söyledi. Doğan, “Bu tür sosyal medya paylaşımlarının da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut iktidarın bu hakları gasbetmeye yönelik baskılarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Ülkenin işçi ve emekçilerin talepleri doğrultusunda tam bağımsız ve demokratik bir ülkenin yaratılarak barış ve kardeşliğin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Görülen duruşmada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nural, hükmün açıklanması geri bırakılarak tahliye edildi. Nural tahliye sonrası Balıkesir’de EMEP üyelerince karşılandı. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:00

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