Okmeydanı EA Hastanesi’ndeki işten atmalar protesto edildi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nisan ayı başında yaşanan işten atmalar protesto edildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışırken hastane yemekhanesindeki sağlık ihlallerine ve sağlıksız koşullara dikkat çektikleri ve mücadele başlattıkları için nisan ayı başında işten çıkarılan işçilerle birlikte Dev Turizm-İş sendikası eylem yaptı.

Yapılan açıklamada yemekhanede sağlıksız bayat etler ve katkı maddeleri kullanıldığı için hijyen kurallarının da ihlal edildiği belirtilerek “Taşeron firmaya sorunun çözülmesi için defalarca şikayetlerde bulunulmuş ancak sorun çözülmediği gibi arkadaşlarımız işten çıkarılmıştır. Hastaların ve personelin sağlığı ile oynanıyor, biz buna göz yummayacağız. Ayrıca açığa çıkabilecek sorunlardan hastane yönetimi ve başhekimlik birinci derecede sorumludur” denildi.

Atılan işçilerden Şube Yöneticisi Cengiz Kulah da söz alarak “İşten çıkarılmamızın sebebini biliyoruz ancak yine de bu olanlara göz yummamızı kimse bizden beklemesin” dedi.

Hastanede tedavi görürken enfeksiyon kapan bir hasta da desteklerini ileterek bu sorunların acil şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Şube Başkanı Turgay Özdemir ise “Sendikal mücadelemizi engelleyemezler, arkadaşlarımız derhal işlerine geri dönmelidir” dedi.

Açıklamanın ardından “1 Mayıs’ta da taleplerimizi savunmak için alanlarda olacağız” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:48

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