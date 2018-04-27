Kayseri'deki sağlık emekçilerinden Şehir Hastanesi tepkisi

Sağlık emekçileri, Kayseri'de yapımı süren Şehir Hastanesi'ne tepki göstererek 'Rant için değil halk için sağlık istiyoruz' dedi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Kayseri’de yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ne “Var olan hastanelerimiz kapatılmasın” diyerek tepki gösterdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki eylemde “Halk için sağlık istiyoruz” denildi. “Parasız sağlık istiyoruz”, “Güvenceli sağlık, güvenceli iş”, “Sağlık hakkımız satılamaz” sloganlarının atıldığı açıklamaya emek, demokrasi güçleri de destek verdi.

‘SAĞLIKTAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK Mİ?’

Hastane önünde hastalara ve hasta yakınlarına seslenen SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, “Kayseri’de yaşayan 1.5 milyona yakın insanı ilgilendiren Şehir Hastaneleri yapılırken nereye yapalım diye kimseye sorulmadı. Şehrin dışına yapılacak bir hastaneye vatandaşlar nasıl kolayca ulaşabilecek? Şehrin merkezinde olan bin 500 yatak kapasiteli hastaneyi kapatıp, bin 600 yatak kapasiteyle ilimizin sağlık sorunu çözülecek mi? Tek sorun yüz yatak mıydı?” dedi.

Şehir Hastanesi’nin doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve hastaları ciddi şekilde etkilediğine değinen Karakaya, “30-40 bin kişilik stadyum, şehir terminali ve çevre yolunun yakınında bir hastane ne kadar sağlıklı hizmet verebilir? Günlük 20 bin civarında hastanın gelip gideceği, 5 bin civarında sağlık çalışanının da ekleneceğini düşünürsek trafiğin sıkıştığı bir güzergâhın seçimi şehir hastanelerinin, halk için değil birilerine peşkeş çekmek için yapıldığının göstergesidir” diye konuştu.

‘TEPKİMİZİ DİLE GETİRMELİYİZ’

Kayseri Şehir Hastanesi’ni yapan firmaya verilen sözlerin tüm yükünün işçilerin-emekçilerin sırtına bineceğini söyleyen Karakaya şunları söyledi: “Hastane için şirketlere yüzde 70’lik doluluk garantisi veriliyor. Dolmazsa devlet bütçesinden karşılanacak denildi. Yani bizlerin verdiği vergilerden ödenecek. Bizlere yüklenecek! Öte yandan hükümet bizlere diyor ki sizleri iyileştirmeyeceğiz, hastalıktan kurtarmayacağız. Yoksa nasıl olur da doluluk garantisi verebilir?”

Adana, Mersin Şehir Hastanelerinde yaşanan sıkıntılara değinen Orhan Karakaya, “Hasta ve hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarının içerisinde kaybolduğu devasa hastaneler değil, halkın ihtiyacına uygun, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, birilerinin çıkarları gözetilmeden yapılacak hastanelere ihtiyacımız var. Herkesi bu konuda tepkisini dile getirmeye çağırıyoruz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:38

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