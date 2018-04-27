Hasret Gültekin için yapılan müzikal İstanbul'da

Madımak Katliamı'nda yitirilen yitiren Sanatçı Hasret Gültekin için yapılan türkü müzikali, İstanbul'da gösterilecek.

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 aydından biri olan Hasret Gültekin için yapılan türkü müzikali, 28 Nisan'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gösterilecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya prömiyerini yapan müzikali Şirin Aktemur yazıp yönetti. Müzikal, prömiyerinin ardından iki sefer Ankara'da gösterildi, gösterim şimdi İstanbul'da gerçekleşecek.

Türkü müzikalinin, müzik tasarımını Mert Kılıç, ışık tasarımını Alper İşmen, genel koordinatörlüğünü ise Özgür Özkan üstleniyor.

Ekip-İz Prodüksiyon'un hazırladığı müzikal, 28 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gösterilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Hasret Gültekin için türkü müzikali

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:50

www.evrensel.net