Adıyaman'da 1 Mayıs mitingine çağrı

Adıyaman’da KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP’in oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamasına çağrı yaptı.

Adıyaman'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP) ve Özgürlük ve Sosyalizm Partisi'nin (ÖSP) katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 1 Mayıs kutlamasına çağrı yapıldı.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adıyaman Temsilcisi Şahin Binicier okudu. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Adıyaman’da kutlamak için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Binicier, Sakarya Caddesi’nde bulunan 1 Mayıs meydanında emek, demokrasi, barış ve özgürlük taleplerini haykırmak için, emeğin görkemli buluşması için örgütlenme kararlılığında olduklarını belirtti. Binicier, 1 Mayıs meydanında işçilerin, kamu çalışanlarının, tütünü yasaklanan tütün üreticilerinin, mühendislerin, hekimlerin, avukatların emeklilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin talepleriyle alanda olacaklarını vurguladı. Binicier, emeği ile geçinen herkesi 1 Mayıs’a çağırdı.

Öte yandan 1 Mayıs mitingine Adıyaman Valiliği tarafından izin çıktı. Miting, saat 13:00’te İtfaiye önünde saat 12:00’de toplanıp kortejler eşliğinde Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında başlayacak. Mitingde Grup Bajar sahne alacak. (Adıyaman/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 13:40

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