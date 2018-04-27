Köklü tarihe sahip Şişli Etfal Hastanesi yok oluyor

İTO ve SES, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünmesi planına tepki gösterdi.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de iki ayrı hastane olarak hizmet vermesi planlanırken, konuya ilişkin İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) açıklama geldi.

26 Nisan’da hastane yöneticileri tarafından yapılan toplantıda hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümlerinin tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının en geç 11 Haziran’a kadar Sarıyer Çayırbaşı'ndaki 350 yataklı hastaneye tekrar birleşmemek üzere taşınacağı öğrenilirken, yapılan açıklamada “Çalışma ortamında tartışılmadan tepeden inme bir şekilde çalışanlara bilgi verilmeksizin alınmış olan bu bölünme kararının acilen iptal edilmesini talep ediyoruz.” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe sahip çıkıyoruz. Hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. İş güvenliği gözetilerek sağlıklı koşullarda sağlık hizmet vermek istiyoruz. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin parçalanıp yok edilmeden, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi yerinde yapılandırılarak ya da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ifade edildiği gibi geçici süre ile bölünmeden taşınmak ve sonra geri dönmek suretiyle güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini talep ediyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 13:19

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