Sultanahmet'te otel yangını: 1 kişi yaşamını yitirdi

Sultanahmet'teki bir otelde yaşanan yangınında ağır yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Sultanahmet'te Alemdar Mahallesi'nde bulunan oteldeki 11.45 sıralarında yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 17:24

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