Arısal: Sermaye ilişkilerine saplanmış bir diş hekimliği istemiyoruz

Hafta sonu yapılacak İstanbul Dişhekimleri Odası seçimlerine girecek Birlik Grubu’ndan Hikmet Arısal'la diş hekimlerinin sorunlarını konuştuk.

İstanbul Dişhekimleri Odası seçimleri öncesi yönetime talip olan Birlik Grubu’ndan Hikmet Arısal, “Sermaye ilişkilerine saplanmış, emeğe, insana ve en temel hak olan sağlığa sessiz kalan bir diş hekimliği istemiyoruz” dedi.

İstanbul Dişhekimleri Odası 17. Olağan Genel Kurul ve seçimleri cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek. Genel Kurul’un ilk günü yarın Maçka’da bulunan İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri’nde yapılacakken, seçimler de pazar günü Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde olacak. Son dönemde meslek örgütlerine dönük saldırılar sürerken, dişhekimlerinin gerçekleşecek seçimleri kritik öneme sahip. Seçimlerde yönetime talip olan İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Birlik Grubu’ndan Hikmet Arısal ile diş hekimlerinin yaşadıkları sorunları ve seçimlerde neden aday olduklarını konuştuk.

Diş hekimlerinin en büyük sorunu ne?

Diş hekimliği alanında özellikle son 15 yılda ciddi bir değişim var. Özellikle sağlıkta dönüşüm programının uygulanmaya başlamasıyla ağız diş sağlığı hizmetleri piyasa mekanizmalarının en çok güçlendiği alan haline geldi. Yapılan düzenlemelerle diş hekimlerinin çalışma koşulları ağırlaştı. Önceleri diş hekimliği hizmetleri ağırlıklı olarak özel sektörde veriliyordu. Kamudaki payı ciddi bir artış gösterdi. Serbest çalışan diş hekimlerinin sayıları her geçen gün azaldı; kamuda çalışan diş hekimi sayısı son on yılda iki buçuk kattan da fazla arttı. Bir çok meslektaşımız muayenehanelerini kapatmak zorunda kaldı. Çalışma alanlarının bu hızlı değişimini anlayabilmek, politik, ekonomik nedenlerini ortaya çıkarmak ve yorumlamak ve buna yönelik sağlık politikaları oluşturmak meslek örgütümüzün asli görevi. Sermaye ilişkilerine saplanmış, emeğe, insana ve en temel hak olan sağlığa sessiz kalan bir diş hekimliği istemiyoruz. Ağız ve diş sağlığını tehdit eden her türlü uygulamaya karşı mücadele edeceğiz.

Toplum açısından ağız sağlığı hem pahalı hem ulaşılması zor. Bu konuda önerileriniz neler?

Sağlık hakkı iyi bir ağız diş sağlığına sahip olmayı ve nitelikli diş hekimliği hizmetlerine erişebilmeyi gerektirir. Fakat dünyanın pek çok yerinde sağlığın tamamlayıcı parçası ve bir hak olarak algılanmıyor, diş hekimliği ayrıcalıklı bir kesimin ulaşabildiği bir alan olarak kalıyor. Koruyucu ağız diş ve sağlığı hizmetlerine gereken önem verilmeli. Herkese eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri tabi ki temel hedefimiz.

Peki kamuda çalışan diş hekimlerinin sorunları neler?

Kamuda uygulanan performans sistemiyle hekimler yaptıkları tedavilere karşılık gelen puanlara göre ek ödeme alıyor. Son zamanlarda hekimlerden insanca yaşayabilecek gelir elde etmek için akıl almaz puanlar yapmaları isteniyor. Bu puanların nitelikli ve sağlıklı koşullarda yapılmasına imkan yok. Hekimler etik dışı geliri arttırıcı performans yapmaya zorlanıyor. Kısıtlı sürede puan yarışı içinde verdiği hizmet yüzünden mesleğine yabancılaşıyor, psikolojik ve bedensel rahatsızlıklar yaşıyor. Hekimler bunların yanında mobbinge maruz kalıyor. Sağlık problemi olan ya da performans yapmayan hekimler dışlanıyor. Hekimler dahil tüm çalışanlara görevi dışında işler yükleniyor. Hekimler hasta yoğunluğu dışında barkod okumak, hastanın sekretarya işlerini de yapmak zorunda kalıyor. Protez işlemlerinde teknisyenlik hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar yüzünden hekimler daha yoğun çalışmak zorunda bırakılıyor. Birim zamanda yapılan işlerin fazlalığı ve fiziksel koşulların yetersizliğinin faturası hekimlere kesiliyor, sağlık çalışanına şiddet neredeyse her gün oluyor.

Ne talep ediyorsunuz?

Performans sisteminin kaldırılması ilk hedefimiz. Uygulanan sağlık politikaları göz önüne alındığında kısa vadede bunun gerçekleşmesi çok olanaklı görünmüyor. En azından hekimlerden istenen puanların insani koşullara çekilmesi taleplerimiz arasında. Ayrıca kurum yöneticilerinin keyfi ve farklı uygulamalar yapmamaları için yönetimde standartlar belirlenmeli. Kalitesiz malzemelere ve kötü teknisyen uygulamalarına son verilmeli, bu konuda denetimler yapılmalı. Malzeme ihalelerinde hekimlerin de aktif rol almaları sağlanmalı. Mobbinge karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışma,dinlenme alanlarının düzenlemesi çalışan ve hastaların sağlık ve konforunu göz önüne alınmalıdır.

Oda seçimleri neden önemli?

Odalar muhalif kimlikleriyle hep hedef durumunda. En son İstanbul Tabip Odasının barış çağrısı yapan bir bildirisini yayınladığımız için yargılandık. Mesele sadece sadece seçimi kazanmak değil, en güçlü katılımla odalarımıza sahip çıktığımızı göstermek. Tüm meslektaşlarımızı, odamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. O yüzden de "Hayat 'Birlik’te güzel" diyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 12:13

www.evrensel.net