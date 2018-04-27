46 gazetecinin tutuksuz yargılandığı 'KCK basın' davası 7 Eylül'e ertelendi. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

“Terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği” iddiasıyla gazetecilerin yargılandığı ‘KCK basın’ davası 7 Eylül’e ertelendi. Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, avukatların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönündeki taleplerini 667 sayılı KHK’yi gerekçe göstererek reddetti.

46 gazetecinin tutuksuz yargılandığı davanın 14. duruşması İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan gazetecilerden Çağdaş Ulus ve avukatlar hazır bulundu. Avukat Mehtap Uçar Ulus yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönündeki talebini yineledi. Dava kapsamında yargılanan gazeteci Çağdaş Ulus’un eşi olduğu için kendisine de yurt dışı çıkış yasağı konan Avukat Mehtap Uçar Ulus’un yasağını kaldırdığını hatırlatan Mahkeme Başkanı Hakan Türkön, “Bir prosedür var. Sizinkini kaldırmışız işte. Terör örgütü üyeliğinden yargılanıyorlar. Yapacak bir şey yok” dedi. Mahkemenin yurt dışı çıkış yasağını 667 sayılı KHK’nin 5’inci maddesini gerekçe göstererek reddetmesi üzerine söz alan avukatlar, başka mahkemelerde sanıkların savunmaları tamamlandıktan sonra yasağın kaldırıldığını anımsattı. Mahkeme Başkanı Hakan Türkön ise “667’yi kimse pek bilmiyor demek ki. Onlar benim kadar bakmamışlardır” dedi.

Duruşma 7 Eylül’e ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 12:13

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