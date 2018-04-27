EMEP’ten İzmit'te 1 Mayıs etkinliği

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, 1 Mayıs öncesi '1 Mayıs'ın ışığında geçmişin deneyimleri ile bugünü tartışıyoruz' başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Emek Partisi (EMEP), bu sene Memur Sen’in mitingi dışında İzmit’te yapılacak tek etkinliğe çağrı yapıyor.

Bilindiği üzere Memur Sen 1 Mayıs mitingi için Kocaeli’yi tercih etmiş, Valilik ve Kaymakamlık ise emek ve demokrasi güçlerine istenilen alanı vermemişti. Yıllar sonra İzmit’te 1 Mayıs kutlayamayacak olan emek ve demokrasi güçlerinin bir kısmı Maltepe’ye çağrı yaparken, kimisi ise sessiz kaldı. Buna rağmen EMEP ve TMMOB ise 1 Mayıs'ta Gebze’de olacağını açıkladı.

Gebze'ye çağrı yapmasına rağmen İzmit’te salon etkinliği düzenleyecek olan EMEP, geçmişin deneyimleri ile bugünü tartışacak. KODA üyesi Doç. Dr. Hakan Koçak, Petrol-İş Kocaeli Şube Eski Başkanı Ali Buğdacı, Harb-İş Kocaeli Eski Şube Başkanı Bekir Yurdagül ve DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 29 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) gerçekleştirilecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:51

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